YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Korona virüs hız kesmiyorsa siz önünü kesin!

Korona virüs hız kesmiyorsa siz önünü kesin!

Müge Başer Bozok Müge Başer Bozok
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında hız kesmeden yayılan korona virüs, tüm dünyayı teyakkuza geçirdi. Türkiye’de de vakaların ortaya çıkmasıyla hepimiz olayın ciddiyetini biraz daha kavradık. 60 yaş üstündeki bireyler, gebeler, kronik rahatsızlığı olanlar risk altında görülüyor. Peki korona virüse karşı önlem almak için nasıl beslenmeli? İşte karşınızda Diyetisyen Müge Bozok'un hazırladığı bağışıklık güçlendirici soğan çorbası tarifi.

Korona virüs hız kesmiyorsa siz önünü kesin!

Henüz aşısı ve tedavisi bulunamayan korona virüsten korunmanın birincil yolu hijyen kurallarına dikkat etmekten ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçiyor. Bireyler ile yakın temastan kaçınmak, toplu alanlardan olabildiğince uzak durmak, yüzünüze temastan sakınmak ve en önemlisi de sık sık ve etkili şekilde elleri yıkamak hijyen anlamında yardımcı olacaktır.

Korona virüs ile girilecek bu savaşta bizleri 1–0 öne geçirebilecek diğer bir yol ise bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçmektedir. Bağışıklığı güçlendirmek için olmazsa olmazlar ise yeterli uyku (günde 7 – 8 saat), yeterli sıvı alımı (günde 10 – 12 bardak), stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlamaktır. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri vücuda sağlamış oluruz bu nedenle tabakları renklendirmek, taze sebze meyveler, tam tahıllar ve kaliteli protein kaynaklarından tüketmek oldukça önemlidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan besinleri de sofranızdan eksik etmemek gerekir ki bunlardan bir tanesi de kesinlikle soğandır.
Soğan A, B, C vitamini ve sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat, iyot ve kükürt minerali bakımından zengindir. İçerisinde bulundurduğu sülfürlü bileşikler sayesinde de başlı başına bir antioksidandır. Vücut direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir. Bu da soğana toksinlerle ve oksidanlarla savaşabilme yeteneğini kazandırmıştır.

Ayrıca yapısında bulunan allisin isimli madde hem antiviral hem de antioksidan etkisi göstermektedir. Saymış olduğumuz tüm bu yetenekleri sayesinde soğanın kurusunu da tazesini de bol bol tüketerek hem korona virüse hem de bilinen tüm virüslere karşı savaşmaya ve bu savaştan da galip çıkmaya hazır olun.

Tüketim olarak hemen hemen yer yemeğin ana malzemesi olan soğan pişmiş tüketiminin yanı sıra, evlerden çıkamadığımız şu dönemde salatalarda çiğ olarak da bolca yer almalıdır.

Ayrıca soğanı başlıca yemek haline getiren, yoğun tüketim miktarı sağlayan soğan çorbası tarifimizi de paylaşıyoruz. Hem sıvı olarak hem de besleyici özelliği ile çorba olarak tüketimi bağışıklığınızı güçlendirmek için destek olacaktır.

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER
5 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tam buğday un
6 bardak kemik/ tavuk suyu
İsteğe göre tuz ve karabiber

YAPILIŞI
Kuru soğanları ve sarımsakları küp şeklinde doğrayın.
Bir kaşık zeytinyağında kısık ateşte soteleyin. Soğanlar iyice yumuşadığında ateşi biraz yükseltip, unu ekleyin. Birkaç kez daha soteleme işlemini tekrarladıktan sonra sıcak kemik/ tavuk suyunu ekleyip, iyice karıştırıp kaynamaya bırakın.
Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırıp 15-20 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı? Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?
Bol lezzetli tam da kıvamında: Fırında sütlaç tarifi Bol lezzetli tam da kıvamında: Fırında sütlaç tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
korona virüs, korona virüsten korunma, bağışıklık sistemi güçlendirme, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Burak Akkul yaşadıklarını anlattı

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Burak Akkul yaşadıklarını anlattı

Game of Thrones'un yıldızı koronavirüse yakalandı

Game of Thrones'un yıldızı koronavirüse yakalandı

Hastane odasından verdiği poza tepki yağdı

Hastane odasından verdiği poza tepki yağdı

Üç dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Üç dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Mustafa Sandal'dan koronavirüs açıklaması!

Mustafa Sandal'dan koronavirüs açıklaması!

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını açıkladı: Panik yapmayın

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını açıkladı: Panik yapmayın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Bağışıklık sistemi güçlendirme için ne yapmalı?

Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Koronavirüse karşı beslenme reçetesi

Sağlık deposu karnabaharın faydaları nelerdir?

Sağlık deposu karnabaharın faydaları nelerdir?

Koronavirüs için ağuz sütü önerisi

Koronavirüs için ağuz sütü önerisi

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bağışıklık sistemini güçlendirmek

Virüsten korunmak için en önemli tedbir bakın neymiş

Yerken aşırıya kaçmamanız gereken 6 sağlıklı gıda

Herkes sağlıklı diye biliyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.