Korona virüs hız kesmiyorsa siz önünü kesin!

Henüz aşısı ve tedavisi bulunamayan korona virüsten korunmanın birincil yolu hijyen kurallarına dikkat etmekten ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçiyor. Bireyler ile yakın temastan kaçınmak, toplu alanlardan olabildiğince uzak durmak, yüzünüze temastan sakınmak ve en önemlisi de sık sık ve etkili şekilde elleri yıkamak hijyen anlamında yardımcı olacaktır.
Korona virüs ile girilecek bu savaşta bizleri 1–0 öne geçirebilecek diğer bir yol ise bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçmektedir. Bağışıklığı güçlendirmek için olmazsa olmazlar ise yeterli uyku (günde 7 – 8 saat), yeterli sıvı alımı (günde 10 – 12 bardak), stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlamaktır. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri vücuda sağlamış oluruz bu nedenle tabakları renklendirmek, taze sebze meyveler, tam tahıllar ve kaliteli protein kaynaklarından tüketmek oldukça önemlidir.
Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan besinleri de sofranızdan eksik etmemek gerekir ki bunlardan bir tanesi de kesinlikle soğandır.
Soğan A, B, C vitamini ve sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat, iyot ve kükürt minerali bakımından zengindir. İçerisinde bulundurduğu sülfürlü bileşikler sayesinde de başlı başına bir antioksidandır. Vücut direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir. Bu da soğana toksinlerle ve oksidanlarla savaşabilme yeteneğini kazandırmıştır.
Ayrıca yapısında bulunan allisin isimli madde hem antiviral hem de antioksidan etkisi göstermektedir. Saymış olduğumuz tüm bu yetenekleri sayesinde soğanın kurusunu da tazesini de bol bol tüketerek hem korona virüse hem de bilinen tüm virüslere karşı savaşmaya ve bu savaştan da galip çıkmaya hazır olun.
Tüketim olarak hemen hemen yer yemeğin ana malzemesi olan soğan pişmiş tüketiminin yanı sıra, evlerden çıkamadığımız şu dönemde salatalarda çiğ olarak da bolca yer almalıdır.
Ayrıca soğanı başlıca yemek haline getiren, yoğun tüketim miktarı sağlayan soğan çorbası tarifimizi de paylaşıyoruz. Hem sıvı olarak hem de besleyici özelliği ile çorba olarak tüketimi bağışıklığınızı güçlendirmek için destek olacaktır.
MALZEMELER
5 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tam buğday un
6 bardak kemik/ tavuk suyu
İsteğe göre tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Kuru soğanları ve sarımsakları küp şeklinde doğrayın.
Bir kaşık zeytinyağında kısık ateşte soteleyin. Soğanlar iyice yumuşadığında ateşi biraz yükseltip, unu ekleyin. Birkaç kez daha soteleme işlemini tekrarladıktan sonra sıcak kemik/ tavuk suyunu ekleyip, iyice karıştırıp kaynamaya bırakın.
Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırıp 15-20 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün.
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