Korona virüs hız kesmiyorsa siz önünü kesin!

Henüz aşısı ve tedavisi bulunamayan korona virüsten korunmanın birincil yolu hijyen kurallarına dikkat etmekten ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçiyor. Bireyler ile yakın temastan kaçınmak, toplu alanlardan olabildiğince uzak durmak, yüzünüze temastan sakınmak ve en önemlisi de sık sık ve etkili şekilde elleri yıkamak hijyen anlamında yardımcı olacaktır.

Korona virüs ile girilecek bu savaşta bizleri 1–0 öne geçirebilecek diğer bir yol ise bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçmektedir. Bağışıklığı güçlendirmek için olmazsa olmazlar ise yeterli uyku (günde 7 – 8 saat), yeterli sıvı alımı (günde 10 – 12 bardak), stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlamaktır. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri vücuda sağlamış oluruz bu nedenle tabakları renklendirmek, taze sebze meyveler, tam tahıllar ve kaliteli protein kaynaklarından tüketmek oldukça önemlidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan besinleri de sofranızdan eksik etmemek gerekir ki bunlardan bir tanesi de kesinlikle soğandır.

Soğan A, B, C vitamini ve sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat, iyot ve kükürt minerali bakımından zengindir. İçerisinde bulundurduğu sülfürlü bileşikler sayesinde de başlı başına bir antioksidandır. Vücut direncini arttırır, bağışıklığı güçlendirir. Bu da soğana toksinlerle ve oksidanlarla savaşabilme yeteneğini kazandırmıştır.