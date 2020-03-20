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Korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.03.2020 18:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da sosyal medyada korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı.Olay Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi İlçesine bağlı Cedit Ali Paşa Mahallesinde meydana geldi.

Tekirdağ’da sosyal medyada korona virüs paylaşımı yapan şahsa işlem yapıldı.
Olay Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi İlçesine bağlı Cedit Ali Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre B.M.Ö. isimli şahsın sosyal medya üzerinden korona virüsü ile ilgili yapmış olduğu paylaşımların ‘Halk Arasında Korku Ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit’ suçunu oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince B.M.Ö. isimli şahsın şüpheli sıfatı ile ifadesi alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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