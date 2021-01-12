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Korona virüs tedbirlerine uymayan 421 kişiye ceza

12.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe ve karantina gibi kurallara uymayan 421 kişiye idari yaptırım uygulandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 387, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 33 kişi olmak üzere toplam 421 kişiye idari yaptırım uygulandı.Ekipler maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 66 şahsı ikaz ederken 376 iş yeri denetlendi.

Gaziantep’te korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe ve karantina gibi kurallara uymayan 421 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 387, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 33 kişi olmak üzere toplam 421 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Ekipler maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 66 şahsı ikaz ederken 376 iş yeri denetlendi.

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