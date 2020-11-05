Korona virüse karşı canlı heykel performansı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, dünyayı saran korona virüse karşı basit ancak etkili önlemeler alınabileceğine dikkat çekmek için canlı heykel performansı sergileyecek.

Korona virüs ile mücadelede başta denetimler olmak üzere birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesine bir destekte tiyatro sanatçılarından geliyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Diyarbakır Şehir Tiyatroları sanatçıları dünyayı sarsan pandemiye karşı canlı heykel performansı sergileyecek. Günlük yaşamda basit ancak alınacak etkili önlemlerle hastalıktan korunabileceğine dikkat çekecek olan tiyatro sanatçıları, performanslarını 8 Kasım Pazar günü Forum AVM’de 15.00 ile 16.00 saatleri arasında sergileyecek. Korona virüs salgınından korunmak için hayati önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çekecek olan sanatçılar, daha sonra canlı heykel performanslarını kentin farklı noktalarında sergilemeye devam edeceği bildirildi.

