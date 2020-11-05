YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Korona virüse karşı canlı heykel performansı

Korona virüse karşı canlı heykel performansı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, dünyayı saran korona virüse karşı basit ancak etkili önlemeler alınabileceğine dikkat çekmek için canlı heykel performansı sergileyecek.Korona virüs ile mücadelede başta denetimler olmak üzere birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesine bir destekte tiyatro sanatçılarından geliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, dünyayı saran korona virüse karşı basit ancak etkili önlemeler alınabileceğine dikkat çekmek için canlı heykel performansı sergileyecek.
Korona virüs ile mücadelede başta denetimler olmak üzere birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesine bir destekte tiyatro sanatçılarından geliyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Diyarbakır Şehir Tiyatroları sanatçıları dünyayı sarsan pandemiye karşı canlı heykel performansı sergileyecek. Günlük yaşamda basit ancak alınacak etkili önlemlerle hastalıktan korunabileceğine dikkat çekecek olan tiyatro sanatçıları, performanslarını 8 Kasım Pazar günü Forum AVM’de 15.00 ile 16.00 saatleri arasında sergileyecek. Korona virüs salgınından korunmak için hayati önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çekecek olan sanatçılar, daha sonra canlı heykel performanslarını kentin farklı noktalarında sergilemeye devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:08
İkindi
14:58
Akşam
17:23
Yatsı
18:41
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı
Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çocuklarda Alerji İle Astımı Birbirine Karıştırmayın
Çocuklarda Alerji İle Astımı Birbirine Karıştırmayın
Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayeti
Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayeti
Nil Koleji, Cambridge Sınavında Büyük Başarı Gösterdi
Nil Koleji, Cambridge Sınavında Büyük Başarı Gösterdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.