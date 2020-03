Korona virüse karşı denetimler devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri gıda üretim ve satışı yapan işletmelerde Korona Virüsünün yayılmasını önlemek ve işletme çalışanlarını bilinçlendirmek amaçlı denetim ve kontroller devam ediyor.

Denetimlerde, gıda işletmelerine Korona Virüsü ile mücadele kapsamında uyulması gereken temizlik ve hijyen kurallarının basılı olduğu broşürler dağıtılarak konunun ciddiyeti ve uyulması gereken kurallar anlatılarak, eksiklerin giderilmesi sağlandı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ailesini, çevresini, ulusunu ve vatanını seven her ferdin bu mücadeleye destek vermesi gerekmektedir. Bu beladan da kurtulmanın en temel ve şu an bilinen tek yolu hijyen, temizlik, kalabalık ortamlardan uzak durarak ve zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmamaktır. Bu bağlamda tükettiğimiz gıdaların güvenirliliği de üretildiği ve satıldığı ortamların hijyenik olmasına bağlıdır. Bizlerde bu yönde her türlü denetim ve uyarılarımızı yasalar çerçevesinde aralıksız yapmaktayız. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili şikayetlerini ALO 174 hattını arayarak ihbar etmeleri gerekmektedir” denildi.