Sivasspor “Doğal olan normal doğum” pankartıyla tepki çekti! Başak Gümülcinelioğlu da isyan etti

Sivasspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart kadınları ayağa kaldırdı. Yapılan paylaşımlarda kadınlar bu cinsiyetçi ve bilimsellikten uzak pankartı eleştirdi.

Kadınlar, “bedenimiz bizimdir” mesajı vererek "Doğum şekline yalnızca kadın karar verir, nokta" dedi.

Sosyal medyada Sivasspor'a tepkiler yağarken oyuncu Başak Gümülcinelioğlu bu pankarta sessiz kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Aybüke Pusat'ın kovulduğunu duyunca destek paylaşımı yapan oyuncu işinden olmuştu.

"BİR BİTMEDİNİZ"

Başak Gümülcinelioğlu bu pankartı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Anladığım kadarıyla gelişen teknoloji sebebi ile erkekler de doğuracak, hatta normal doğurmaya karar vermişler belli ki. E kendi bedenleri kendi kararları karışmayın ne istiyorlarsa yapsınlar! Cehalet insanın kendine yapabileceği en korkunç kötülük."