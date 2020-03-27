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Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi

TOKAT HABERLERİ  | 27.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla çeşitli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturdu.Erbaa Belediyesi COVID-19 virüsüne karşı önlem amacıyla ilçede temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde korona virüsüne karşı önlem amacıyla çeşitli noktalara el dezenfekte istasyonları oluşturdu.
Erbaa Belediyesi COVID-19 virüsüne karşı önlem amacıyla ilçede temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlara el dezenfekte istasyonları oluşturdu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilk etapta 20 noktada oluşturduğumuz istasyonların sayısını ilerleyen günlerde daha da arttıracaklarını ifade ederek, “Erbaa Belediyesi olarak şehrimizin tüm noktalarında gerekli bütün önlemleri almaya devam ediyoruz. Memleketimiz inşallah bu badireyi de bir an önce atlatır. En kısa sürede normal yaşantımıza geri döneriz" diye konuştu.

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ünitesi

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Tokat Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

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Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
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Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
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