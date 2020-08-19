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Korona virüse karşı duyarlılık canlı tutulacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüs salgınını önlemeye yönelik toplumsal bilinci ve tedbirlere duyarlılığı canlı tutmaya yönelik faaliyetlerden biri daha gerçekleştirildi.Şanlıurfa Vali Yardımcısı Dr.

Şanlıurfa’da korona virüs salgınını önlemeye yönelik toplumsal bilinci ve tedbirlere duyarlılığı canlı tutmaya yönelik faaliyetlerden biri daha gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Abid Öztoprak’ın da katıldığı faaliyetler çerçevesinde çoğunluğu İl Göç İdaresi personeli olmak üzere Polis ve Zabıtadan oluşan 200 kişilik grup, yaya hareketinin en yoğun olduğu tarihi hanlar bölgesinde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.
Bölgedeki tüm iş yerlerini tek tek gezen ekip üyeleri, esnafa dezenfektan ve maske dağıtımı yaparak, salgını önlemeye yönelik tedbirleri hatırlattı. Bölgedeki çarşılar, hanlar ve meydanlardaki tüm iş yerlerini ziyaret eden ekip üyelerine teşekkür eden bölge esnafı, başta Vali Abdullah Erin olmak üzere, toplumsal bilinci canlı tutmak için büyük çaba sarf eden görevlilere ve sık sık denetlemelerde bulunan kolluk kuvvetleri ile sağlık personeline teşekkür etti.

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