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Korona virüsü yok sayıp kadın erken kumar oynadılar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi’nde bulunan ve daha önce mühürlenen bir iş yerine baskın düzenlendi.

Korona virüsü yok sayıp kadın erken kumar oynadılar

Eskişehir’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak daha önce mühürlenen bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi’nde bulunan ve daha önce mühürlenen bir iş yerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen kadınlarında bulunduğu 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilere, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplamda 166 bin 250 lira para cezası uygulandı.
İşletme sahibi U.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

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