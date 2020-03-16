YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Korona virüsüne karşı çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor

Korona virüsüne karşı çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsüne karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.“Atmazsan Batmaz” sloganıyla rutin çöp toplama işlemini şehrin dört bir yanında gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanmasının ardından da çöp konteynerlerinin tek tek yıkama çalışmasını yapıyor.İlaçlı suyla dezenfekte ediliyorAlınan çöplerin ardından konteyner yıkama makinesi ile alınan konteynerler ilaçlı suyla dezenfekte edilirken olası bir virüs kaynağı olma durumunun önüne geçiliyor.“Bu illeti hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadan bir an önce def etmek istiyoruz”Korona virüsüne karşı Süleymanpaşa Belediyesi olarak çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsüne karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.
“Atmazsan Batmaz” sloganıyla rutin çöp toplama işlemini şehrin dört bir yanında gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanmasının ardından da çöp konteynerlerinin tek tek yıkama çalışmasını yapıyor.

İlaçlı suyla dezenfekte ediliyor
Alınan çöplerin ardından konteyner yıkama makinesi ile alınan konteynerler ilaçlı suyla dezenfekte edilirken olası bir virüs kaynağı olma durumunun önüne geçiliyor.
“Bu illeti hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadan bir an önce def etmek istiyoruz”
Korona virüsüne karşı Süleymanpaşa Belediyesi olarak çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Aldığımız tedbirler kapsamında daha önceden de gerçekleştirdiğimiz konteyner yıkamalarımızı sıklaştırarak dezenfekte etmekteyiz. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında özellikle dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıp bu illeti hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadan bir an önce def etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Sinop’taki yurtlar ve spor tesisleri dezenfekte ediliyor

Sinop’taki yurtlar ve spor tesisleri dezenfekte ediliyor

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
13:24
İkindi
16:44
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Hayat Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Melike Eczanesi
Suleymanpasa
Gülçiftçi Eczanesi
Suleymanpasa
Zafer Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hurda araçlar ortadan kaldırılıyor

Hurda araçlar ortadan kaldırılıyor

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.