Koronavirüsünün panzehiri paça çorbası

Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde korona virüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği söylemişti. Karatay'ın bu açıklamalarına, paça çorbası yapan lokantaların sahipleri ve çalışanları da destek verdi. Gaziantep’te lokanta işleten Ahmet Çadır, kelle paçanın yıllardır grip gibi kış hastalıkların tamamına karşı koruma kalkanı olduğunu, son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran ve Çin'de acı bilançolara neden olan korona virüsüne de panzehir olduğunu kaydetti.

'KELLE PAÇA HER DERDE ŞİFA'

Kelle paçanın her derde şifa olduğunu, herhangi bir yan etkisinin de olmayacağını vurgulayan Çadır, “Paça, koronavirüsüne karşı diye açıklama yapan Canan Karatay hocamız çok doğru söylüyor. Çünkü bu gibi bütün virüslerin ana etkisi vücudu dirençsiz bırakmak ve bağışıklığı düşürmektir. Korona da son günlerde yaygınlaşan, bu tip bir virüs. Bu virüse karşı paça çorbamızda, antibiyotik, jelatin, kalsiyum, vitamin, protein ve vücudun bağışıklığını kuvvetlendirecek maddeler var. Yani paça bütün virüslere karşı vücudun direncini arttırarak bağışıklığı güçlendirir. Biz bu nedenle de koronavirüse karşı kelle paça çorbasının etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu çorba ile güçsüz kalan vücudun bağışıklık sisteminin tekrar kuvvetleneceğini düşünüyoruz” dedi.