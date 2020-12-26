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Koronanın sessizliğini süpürgesinin sesiyle bozdu

MARDİN HABERLERİ  | 26.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin temizlik görevlileri ıssız sokağın sessizliğini süpürgeleriyle bozdu.
Türkiye’de hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 4’üncü haftasına girdi. 28 Aralık Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek kısıtlamada Kızıltepe sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan Kızıltepe Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı. Belediyenin temizlik görevlileri sessizliğe bürünen Kilise Caddesi’nin sessizliğini süpürgelerinin sesiyle sesiyle bozdu. Yerlerdeki çöpleri süpürgeyle temizleyen görevli, biriktirdiklerini çöp konteynerine boşalttı.

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