Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: "1000 vaka bugünlerde çok"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bizim rakamlarımız dünya ve Avrupa ile karşılaştırılınca düşük gibi görünse de 1000 vaka bugünlerde çok fazla. Bunu uğraşıp, didinip 500'lerin altına, sıfırlara doğru çekmeliyiz." dedi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı Hacettepe Üniversitesinde aşı geliştirme çalışması ekibinde yer aldığını, önceki aylarda kendisine Kovid-19 teşhisi konduğunu, uygulanan tedavi sonucu sağlığına kavuştuğunu anımsattı.

Dünyadaki tüm ülkelerin, Kovid-19'un tedavisini bulmak için uğraştığını belirten Ünal, "Ona rağmen vaka artışları var. Kesin bir çözüm lazım. Ya yüzde yüz tedavi eden bir ilaç bulunacak ya da aşı bulunacak. Türkiye de en az 13 değişik antijen geliştirilme çabasında. Dünya bu konuda bir yarış halinde. Dünyada Faz 3 aşamasına gelmiş birden fazla aşı var. Türkiye'de ise geliştirilmekte olan aşılar var. Bizim aşılarımız klinik faza yaklaşıyor." diye konuştu.