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  4. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan "üçüncü dalga" uyarısı:

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan "üçüncü dalga" uyarısı:

06.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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"Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir" - "Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir." dedi.

Taşova, AA muhabirine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlanan aşı çalışmaları, muhtemel üçüncü dalga ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan çalışmaların belirli yaş aralığındaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ettiğini anımsatan Taşova, aşılamada henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını belirtti.

Taşova, tedbirlerin işe yaradığını ancak en ufak gevşemenin vaka sayılarını artıracağını vurgulayarak, "Çünkü aşılamayı daha henüz istediğimiz düzeye ulaştıramadık, onun ulaşması lazım. Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

- "Mutasyonun en önemli özelliği çok hızlı yayılıyor olması"

Son dönemde virüsle ilgili üç önemli mutasyonun geliştiğini aktaran Taşova, şöyle devam etti:

"Herkesin artık dilinde mutasyon. Son dönemde üç önemli mutasyon gelişti. Bu üç önemli mutasyonun en önemli özelliği, çok hızlı yayılıyor olması, gençler arasında yayılıyor olması.

Çok hızlı yayılıyor olması çok enfeksiyon, çok enfeksiyon daha çok hastaneye yatış, bunun yanı sıra riskli grupların hastalanması ve yine yoğun bakım doluluk oranlarının artmasına neden olabilir. Nitekim Avrupa'da İtalya, İngiltere, Almanya gibi yerlerde de bu tür alarmlar verildi, yüzde 30 ve daha üstünde yeni vaka sayılarının arttığı da söyleniyor."

- "Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz"

Aşı yaptıran kişilerin rehavete kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Taşova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı olan kişiler virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamak olacaktır. Virüsü alıyor olmak etrafa da saçabileceği, özellikle riskli gruplara saçabileceği anlamına geliyor. O yüzden, aşı olunması, maske, mesafe, hijyen kurallarının gevşetilmesi anlamına asla ve asla gelmemeli. Toplumun daha çok az kısmı, Türkiye'de yüzde 2'nin biraz üstünde bir aşılama oranı var, daha çok düşük. Hastalığı alıp da ağır hastalık geçirecek daha çok kişi var. O yüzden dikkat etmek lazım."

Prof. Dr. Yeşim Taşova, dünyada aşılamaya eğilimin ve talebin arttığına değinerek, "Aşı talebinin artmış olmasıyla birçok ülkede sıkıntılar, daha önce önlem alan ülkelerde bile sıkıntılar başladı. Çok hızlı aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Aşıların da hızla tedarik edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şu an aşı olanlarda lokal ağrıların yanı sıra çok düşük de olsa yüksek tansiyon belirtileri görüldüğüne işaret eden Taşova, aşı sonrasında da testleri pozitif olan ve enfeksiyon geçirenlerin yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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