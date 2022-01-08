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Koronavirüs dalga dalga büyüyor! Şimdi sıra Serie A'da

08.01.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'da statlara ocak ayı sonuna kadar en fazla 5 bin kişi alınacağı belirtildi.

Koronavirüs dalga dalga büyüyor! Şimdi sıra Serie A'da

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) düzenleyicisi Serie A Yönetimi'nin, ülkede artan Kovid-19 vakaları sebebiyle statlardaki izleyici kapasitesini ocak ayı sonuna kadar 5 bin kişiyle sınırlandırdığı bildirildi.

Serie A'da mücadele eden 20 kulüp ve lig yönetimi bugün video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, toplantıda Serie A Yönetimi, 16 Ocak'ta oynanacak olan 22. hafta müsabakaları ile 23 Ocak'taki 23. hafta mücadelelerinde statlara en fazla 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı. Bu süre boyunca ayrıca deplasman tribününe de seyirci alınmayacağı belirtildi.

YÜZDE 50 ORANINDA SEYİRCİ

Ligde 9 Ocak'ta oynanacak olan 21. hafta müsabakaları ve 12 Ocak'taki İtalya Süper Kupası Finali'nde ise yine stat kapasitelerinin yüzde 50 oranında seyirciyle karşılaşmaların yapılacağı kaydedildi.

Bu kararın, Başbakan Mario Draghi'nin dün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'yı arayarak vakalardaki artış sebebiyle yayılmayı önlemek için ligin bir süreliğine durdurulması ya da müsabakaların seyircisiz şekilde yapılmasının değerlendirilmesini istemesinden sonra geldiği ifade edildi.

Ülke genelinde ve Serie A takımlarında son haftalarda Kovid-19 vakalarının artması, ligi de etkilemeye başlamıştı.

Son olarak ligin 20. haftasında 6 Ocak Perşembe günü yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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