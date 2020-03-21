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Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 21.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı - Hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekti

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse yönelik Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırılırken, yapılabilen laboratuvar sayısı da genişletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı.

Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Bu kapsamda, hızlı tanı kiti temin edilerek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çeken Coşkun, daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı

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