Koronavirüs karantinasından kaçmak için çalı kılığına girdi

Koronavirüs tehdidi sürerken, evde karantinada kalmak ise herkesi çok farklı etkileyebiliyor. Kimisi kendini film izlemeye kitap okumaya verirken, kimisi ise karantinadan kaçmak için çalı kılığına girebiliyor! Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkma arzusuna karşı koyamayan Nicholas Murry ve Madeline Mai-Davies’in komşusu, telefon kameralarına böyle yakalandı.

'EVDEN KAÇMANIN YENİ VE AŞIRI YOLLARI'

Madeline videoda “Evden kaçmanın yeni ve aşırı yolları!” diye paylaşırken, videoda komşularının fark edilmemek için çömeldiği, gizlendiği ve hatta yuvarlandığı bile net olarak görülüyor!

Neyse ki, komşunun evden kaçışı kuralları çiğnemekten ziyade bir şaka gibi görünüyor. Her iki durumda da sosyal medya kullanıcılarının hoşuna giden video viral hale geldi.

Nick “Videoyu yüklerken 16.5 milyon izlenmesi olacağını ve viral olacağını beklemiyordum. Bu zor zamanlarda insanlara mutluluk ve umut getirmek istiyoruz.” şeklinde kısa bir açıklama yaptı.



