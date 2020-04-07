Koronavirüs önlemleri göçmen kuşlara yaradı

Göldeki su seviyesinin istenen düzeyde olmamasına rağmen binlerce flamingo, yüzlerce martı, ördek ve turna ile çıkrıkçı kuşları ve yerel kuşların konaklamaya başladığını vurgulayan Çetiner, gölün her yerinde göçmen kuşları görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son yıllarda fazla göremediğimiz kuş birlikteliğini görüyoruz. Gölümüzde binlerce flamingoyu, yüzlerce martı, ördek ve turnayı görebiliyoruz. Bunların yanında çıkrıkçı kuşları, kız kuşu, ayrıca yerel kuşlarımız da burada güzellik oluşturuyor. Bu kadar güzel bir doğal ortamı her zaman bulma şansımız yok. İnsanlar bugünlerde rahatsız etmediği için kuşlar özgürce kıyılarda yaşıyor."

Göle yüzey suyu girişi olmadığı için yaz aylarında kuruduğunu anlatan Çetiner, "Son yağışlar su seviyesinin yükselmesinde fazla etken olmadı. Göle yüzeysel su girişi olmadığı sürece kuruma noktasına gelecektir. Geniş bir yüzey olduğu için buharlaşmanın etkisi daha fazla oluyor. Dolayısıyla Seyfe Gölümüzdeki bu güzellikler uzun süre devam edemeyecek." diye konuştu.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yaşanan bu görsel şölenle ilgili fotoğraf ve görüntülerin, evlerinde koronavirüs salgınının geçmesini bekleyen doğaseverlere moral olmasını dileyen Çetiner, göle su girişi için bazı çalışmalar yapıldığını, yaşanan bu güzel görüntülerin yok olmaması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

