Koronavirüs salgından dolayı ihracatı durdurulan fındık iç piyasada alıcı buluyor

Bu sene fındık yüksek rekolteden ve fiyatından dolayı altın yılını yaşarken koronavirüs salgını nedeniyle fındık ihracatı olumsuz yönde etkilendi ve fındık iç piyasada alıcı bulmaya başladı.

İtalya, Almanya ve Fransa gibi en çok fındık ihracatı yapılan ülkeler ve son yıllarda Türkiye’den yüksek miktarda fındık ihraç eden Çin, yaşanan salgın nedeniyle fındık alımını bir süreliğine durdurdu. Bu nedenle fındık iç piyasada satılıyor.

Giresun’da fındık alım-satım işi yapan Ali Bekdemir fındık satışları ile ilgili açıklamalarda bulundu:

“Şu anda 50 randıman fındık 20 lira 50 kuruştan satılıyor. Biz fabrikalardan 50 randıman fındığın fiyatını alarak ona göre satıyoruz. Hem Giresun fındığı olsun hem de Ordu fındığı olsun şu an sadece iç piyasada tüketiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ihracat yapılamıyor. Bu yıl Çin yüksek miktarda fındık alsaydı fındık fiyatı belki daha da yükselecekti. TMO’ya fındık satamayanlar ve fındığını bekletenler fındığını satıyor. Bu nedenle fiyatlar biraz düşüyor.”

Bekdemir, TMO’nun fındık satışı yapmasının fındık fiyatına etkisini de değerlendirdi:

“TMO şu an mart ayı için 20 bin ton fındığı piyasaya sürdü. Aylık 20 bin ton satması piyasa için iyi oldu. Hepsini sürseydi fiyat daha da düşecekti. Belki haziran ayına kadar 1, 2 lira düşebilir. Bu satış hem piyasayı ayakta tuttu hem de fındığın fiyatını düşürmedi. TMO sezon başında 50 randıman fındığı 17, 18, 19 lira civarlarında aldı ve 50 randıman Giresun fındığını 21 liradan, Ordu fındığını da 20 liradan satıyor. TMO buradan kâr yaptı. Ama seneye fiyat politikası ne olur bilemiyoruz. Sattığı fiyattan mı alır ya da daha düşük fiyattan mı bilemiyoruz. Fiyatlar yükselmişken daha düşükten alırsa devlet burada üreticiyi mağdur etmiş olur. Ama TMO her yıl yüklü miktarda fındık alıp beklettiği için fiyat açısından olumlu bir etkisi oluyor” açıklamalarında bulundu.