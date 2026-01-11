Galatasaray''da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! ''Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum...''

Süper Kupa'da Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından tüm oklar Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı camiaya gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Öte yandan Okan Buruk tarafından ilk 11'e alınmayan Uğurcan Çakır için ortaya flaş bir iddia atıldı. İŞte detaylar...

''UĞURCAN ÇAKIR KEMERBURGAZ'DA SORUN OLUR!''

TV 100 ekranlarında Kale arkası programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, ''Uğurcan'ın oynamamasi Kemerburgaz'da sorun olur. Ve ben arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duyuyorum. Ben Okan Hoca'nın Günayı neden tercih ettiğini dört başı mamur Galatasaray taraflarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Gaziantep'te oynanan Trabzonspor maçında kalede Günay olsaydı bunu hiç tartışmazdım. Derdim ki Okan Hoca geçen sene de Kupa finalinde Günay'ı oynatmıştı. Ama Trabzon maçında Uğurcan oynayıp bugün Günay oynuyorsa ben Uğurcan'la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç.

Kenetlen başka Galatasaray yok mottosu var ya, bugün Kemerburgaz'da kenetlenme yok bu maç öncesinde. Yönetimde kenetlenme yok. Galatasaray taraftarı içinde bölünmüşlük var." dedi.

''CİDDİ PROBLEM VARDIR! YA NİYE BÖYLE?''

Haluk Yürekli, "Galatasaray tespitleri doğru yapıyor mu emin değilim. Galatasaray'da yönetim şöyle bir durumda; 'Bir tane orta saha, denk gelirse kiralık bir kanat oyuncusu alabiliriz'. Ama bugün Galatasaray'da alternatifi olmayan bir çok oyuncu var. Büyük maçlarda Osimhen'in alternatifi zaten hiç yok, Icardi onu ikame edemiyor. Barış kötü. Sane kötü, yerine Ahmet Kutucu girdi. Ya eğer Barış ve Sané'nin birinci alternatifi Ahmet Kutucu'ysa o iki kanat için çok ciddi bir problemi vardır Galatasaray'ın kadrosunun.

Yarın öbür gün, hiç sakatlanmıyor, Abdülkerim Bardakçı'ya bir şey olsa, Galatasaray'ın orada oynatacağı sol stoperi yok şu anda kadrosunda. Bak, Sane ve Barış'tan birine bir şey olsa, ikame edecek oyuncu bugün, bakıyoruz derbide Ahmet Kutucu. Diyebilir ki insanlar Yunus diyebilir. Yunus oraya Ilkay'i buraya. Yani Lemina'yı oraya, işte Sallai sağ bek'e ikame edecek. İşte Barış öyle olmazsa Yunus orada oynayacak. Ya niye böyle? Niye Galatasaray'da sürekli bir ikame durumunda?" açıklamasında bulundu.

YAĞMURLUK OLAYINA DEĞİNDİ! ''BÖYLE BİR REZİLLİK ORTAYA ÇIKMASIN...''

Haluk Yürekli: "Yağmurluk olayı çok feci bir durum yani. Son dönemde Galatasaray'da bu işler çok acayip olmaya başladı, bu işleri yapamaz hale geldi Galatasaray."

İbrahim Seten: "Bilgiyi veriyorum. Galatasaray'ınki kullanatmış 30 lira. Fenerbahçe'ninki 138 lira."

Haluk Yürekli: "Galatasaray artık bu işleri yapmamaya başladı. Yani taraftarla mesafe açılıyor. Abi bir şey oluyor yani. Galatasaray taraftarıyla yönetim arasında o bağ kim kuruyor, nasıl kuruluyorsa buralarda bence problemler var, sıkıntılar var. Bu maçın oynanacağı, Galatasaray adına oynanacağı geçtiğimiz hafta pazartesi gününden belli. 5 gün önceden organize edersin.

Oturursun UltrAslan'la bir toplantı yaparsın. Dersin ki 'bizim tribünümüz bu. Biz en iyisini yapalım dersin. Sarı kırmızı yapalım.' Fenerbahçe 138 liralık yaptıysa Galatasaray 238 liralık yapsın. 10 milyon harcarsın ama sonuçta böyle bir rezillik ortaya çıkmasın."