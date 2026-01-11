SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray''da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! ''Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum...''

Galatasaray Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybederken, maçın ardından yorumlarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli kaleci Uğurcan Çakır için olay yaratacak bir açıklamada bulundu. Yürekli'nin ''Uğurcan'ın oynamamasi Kemerburgaz'da sorun olur. Ve ben arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duyuyorum.'' sözleri ise geceye damga vuran duyum olarak ön plana çıktı.

Galatasaray''da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! ''Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum...''
Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Kupa'da Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından tüm oklar Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı camiaya gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Öte yandan Okan Buruk tarafından ilk 11'e alınmayan Uğurcan Çakır için ortaya flaş bir iddia atıldı. İŞte detaylar...

''UĞURCAN ÇAKIR KEMERBURGAZ'DA SORUN OLUR!''

Galatasaray da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum... 1

TV 100 ekranlarında Kale arkası programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, ''Uğurcan'ın oynamamasi Kemerburgaz'da sorun olur. Ve ben arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duyuyorum. Ben Okan Hoca'nın Günayı neden tercih ettiğini dört başı mamur Galatasaray taraflarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Gaziantep'te oynanan Trabzonspor maçında kalede Günay olsaydı bunu hiç tartışmazdım. Derdim ki Okan Hoca geçen sene de Kupa finalinde Günay'ı oynatmıştı. Ama Trabzon maçında Uğurcan oynayıp bugün Günay oynuyorsa ben Uğurcan'la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç.

Galatasaray da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum... 2

Kenetlen başka Galatasaray yok mottosu var ya, bugün Kemerburgaz'da kenetlenme yok bu maç öncesinde. Yönetimde kenetlenme yok. Galatasaray taraftarı içinde bölünmüşlük var." dedi.

''CİDDİ PROBLEM VARDIR! YA NİYE BÖYLE?''

Galatasaray da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum... 3

Haluk Yürekli, "Galatasaray tespitleri doğru yapıyor mu emin değilim. Galatasaray'da yönetim şöyle bir durumda; 'Bir tane orta saha, denk gelirse kiralık bir kanat oyuncusu alabiliriz'. Ama bugün Galatasaray'da alternatifi olmayan bir çok oyuncu var. Büyük maçlarda Osimhen'in alternatifi zaten hiç yok, Icardi onu ikame edemiyor. Barış kötü. Sane kötü, yerine Ahmet Kutucu girdi. Ya eğer Barış ve Sané'nin birinci alternatifi Ahmet Kutucu'ysa o iki kanat için çok ciddi bir problemi vardır Galatasaray'ın kadrosunun.

Yarın öbür gün, hiç sakatlanmıyor, Abdülkerim Bardakçı'ya bir şey olsa, Galatasaray'ın orada oynatacağı sol stoperi yok şu anda kadrosunda. Bak, Sane ve Barış'tan birine bir şey olsa, ikame edecek oyuncu bugün, bakıyoruz derbide Ahmet Kutucu. Diyebilir ki insanlar Yunus diyebilir. Yunus oraya Ilkay'i buraya. Yani Lemina'yı oraya, işte Sallai sağ bek'e ikame edecek. İşte Barış öyle olmazsa Yunus orada oynayacak. Ya niye böyle? Niye Galatasaray'da sürekli bir ikame durumunda?" açıklamasında bulundu.

YAĞMURLUK OLAYINA DEĞİNDİ! ''BÖYLE BİR REZİLLİK ORTAYA ÇIKMASIN...''

Galatasaray da kriz mi? Canlı yayında açıkladı! Arıza çıkardığına dair bir şeyler duyuyorum... 4

Haluk Yürekli: "Yağmurluk olayı çok feci bir durum yani. Son dönemde Galatasaray'da bu işler çok acayip olmaya başladı, bu işleri yapamaz hale geldi Galatasaray."

İbrahim Seten: "Bilgiyi veriyorum. Galatasaray'ınki kullanatmış 30 lira. Fenerbahçe'ninki 138 lira."

Haluk Yürekli: "Galatasaray artık bu işleri yapmamaya başladı. Yani taraftarla mesafe açılıyor. Abi bir şey oluyor yani. Galatasaray taraftarıyla yönetim arasında o bağ kim kuruyor, nasıl kuruluyorsa buralarda bence problemler var, sıkıntılar var. Bu maçın oynanacağı, Galatasaray adına oynanacağı geçtiğimiz hafta pazartesi gününden belli. 5 gün önceden organize edersin.

Oturursun UltrAslan'la bir toplantı yaparsın. Dersin ki 'bizim tribünümüz bu. Biz en iyisini yapalım dersin. Sarı kırmızı yapalım.' Fenerbahçe 138 liralık yaptıysa Galatasaray 238 liralık yapsın. 10 milyon harcarsın ama sonuçta böyle bir rezillik ortaya çıkmasın."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'ı yerden yere vurdu! ''Tedesco Buruk'u şah mat etti!''G.Saray'ı yerden yere vurdu! ''Tedesco Buruk'u şah mat etti!''
Oosterwolde Icardi'nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı...Oosterwolde Icardi'nin peşini bırakmadı! Gece yarısı durmadı...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Uğurcan Çakır son dakika fenerbahçe galatasaray yağmurluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.