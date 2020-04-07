YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir

Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası gıda güvenliği ve temiz gıda kullanımı da önemli gündem maddeleri arasına girdi. Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği 5 önemli madde olduğunu ve bunların altın anahtar olarak nitelendirildiğini belirtti.

Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir

Geleceğin tarımda olduğunu ve ülkelerin bu konuda önemli adımlar atması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Çiftçioğlu, koronavirüs süresince beslenmeye dikkat edilmediği takdirde bizi ikinci bir halk sağlığı sorununun bekleyebileceğine ve bunun obezite olduğuna dikkat çekti.

DSÖ'NÜN BELİRLEDİĞİ 5 ÖNEMLİ MADDE

Prof. Dr. Çiftçioğlu 5 önemli maddeyi şöyle sıraladı:

“Elimize ve kullandığımız malzemelerin temizliğine dikkat edilmeli,

Çiğ ve pişmiş gıdalar birbirinden ayrı tutulmalı,

Yemekler iyi pişirilmeli,

Yemekler, tehlike aralığında olan 4 ve 60 derece arasındaki sıcaklıklarda bırakılmamalı,

Temiz su ve temiz gıda kullanılmalı. Çürük veya kurtlu yiyecekler seçmemeye özen gösterilmeli.”

'BUZDOLABINI 4 DERECENİN ALTINDA KULLANIN'

Güvenilir gıda için 5 anahtarın DSÖ'nün 15 yıldır desteklediği bir program olduğunu belirten Prof. Dr. Çiftçioğlu, bu 5 anahtarı şöyle detaylandırdı:

"Temizlikten sonra çiğ ve pişmiş gıdalar da birbirinden ayrı tutulmalı. Çünkü çiğ gıdalar her zaman pişmiş gıdalara mikropları taşıyabilir. Pişmiş gıdalar ısı işlemi gördüğü için mikroorganizmalardan arındırılmış olabilir. Ayrıca yemekler iyi pişirilmeli. Koronavirüs için yapılan açıklamada 56 derecenin üzerine çıkıldığında bu virüsün öldüğü, sayıca azaldığı tespit edilmiş. Yani ısı iyi bir faktör. Yemeklerinizi 70 derecenin üzerinde ısıda pişirdikten sonra tüketin. Bunların hepsi mutfakta uygulanabilecek basit şeyler. Bunun dışında yemekleri tehlike aralığında bırakmayın deniliyor. Bu aralık 4 ile 60 derece arasındadır. Buzdolabını 4 derecede kullanıyoruz ancak 4 derecenin altında bakteriler ölmeseler bile üreyemezler. Bizim yapacağımız gıdayı bu aralıktaki derecelerde bırakmamaktır. Son önlem ise yine temizliğe dikkat etmek. Temiz su, temiz gıda kullanacağız. Alışveriş yaparken organik olduğu düşüncesiyle kurtlu, çürük yiyecekler almayın. Eve getirdikten sonra sebze ve meyveleri duru su ile yıkayın. Kabuklu bir şey tüketilecekse de soyarak yiyin. Kabukta da bazı vitaminler var ama bu dönemde kabuğunu soyarak tüketebilirsiniz."

'BİZİ 5 AY SONRA OBEZİTE SORUNU BEKLİYOR OLABİLİR'

Karantina süresince insanların evde ve hareketsiz kaldığını ve sağlıksız beslenme eğilimine girmenin tehlikeli olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. Çiftçioğlu, eğer buna dikkat etmezsek 5 ay sonra bizi obezite salgınının bekleyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Çiftçioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde yediklerimize dikkat edeceğiz ama yine beslenmenin altın kuralı olan dengeli ve yeterli beslenmeye özen göstereceğiz. Bu dönem diyet yapma zamanı değil. Bu dönemde vücudumuzun ihtiyacı olan elementleri sağlamak için tüm besin maddelerinden kısmadan ama yeterli miktarda tüketeceğiz. Et, ekmek, tahıl, sebze ve meyve, kuruyemiş tüketeceksiniz ama yeterli miktarda. Eğer bunlara dikkat etmezsek bizi 5-6 ay sonra obezite sorunu bekliyor. Koronavirüsten korunalım derken başka bir toplum sağlığı sorununa evrilmememiz gerekiyor."

'TARIMDA GÜÇLENEN ÜLKELER BUNU SİLAH OLARAK KULLANABİLİR'

Tarımın öneminin bu dönemde daha çok ortaya çıktığının altını çizen Prof. Dr. Çiftçioğlu, "Önceden nüfusun yüzde 50'si kırsalda yüzde 50'si şehirde yaşıyordu. Kırsalda yaşayan yüzde 50, şehirde yaşayan yüzde 50'yi besleyebiliyordu. Ama kırsaldan göç olduktan sonra şehirde yüzde 80, kırsalda yüzde 20 nüfus kaldı. 20 nüfus yüzde 80 nüfusu beslemeye çalışıyor. Gıda güvenliği buradan başlıyor. Tarımı güçlendirmemiz lazım. Ülkemizde buna yönelik projeler var zaten. Gelecek tarımda. Bunun soru işareti yok. Şu anda yaşadığımız pandemi bile bunu gösteriyor. Temel ihtiyacımız olan gıdanın sağlandığı alanların güçlendirilmesi lazım. Tarımda güçlenen ülkeler geleceğin ülkeleri olacak. Bir ülkede tarım ne kadar güçlüyse hem kendine hem de onu çevreleyen ülkelere karşı silah olarak dahi kullanabilir. Düşünün sizin çok güçlü bir tarımınız var. Dünyayı besleyecek bir ülke haline geldiniz. Artık petrol karşılığında gıda dahi verebilirsiniz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...
Tencere İzmir köfte nasıl yapılır?Tencere İzmir köfte nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs haberleri, koronavirüs salgını, koronavirüsten korunma,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Bulmak için dağ bayır geziyorlar! Virüse karşı tüketiyorlar

Bulmak için dağ bayır geziyorlar! Virüse karşı tüketiyorlar

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Koronavirüs nedeniyle yok satıyor

Koronavirüs nedeniyle yok satıyor

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs Urfa ciğer kebabını da vurdu

Koronavirüs onları da vurdu: Bizim antibiyotiğimiz budur!

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Yeme ataklarının önüne geçmek için neler yapılmalı?

Virüsle mücadelede önce doğru beslenme

Virüsle mücadele için bu kuralları atlamayın!

Yanlış beslenme alışkanları kansere zemin hazırlıyor

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır geziyorlar: Gerçek bir şifa deposu

Bulmak için dağ bayır geziyorlar! Virüse karşı tüketiyorlar

Karantina günlerinde kontrolsüz kilolara dikkat

Kontrolsüz bir şekilde kilo alıyorsanız buna dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.