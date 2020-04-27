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Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, haşhaş yağı ve haşhaş ezmesi üretimi yapan Ali Büker, koronavirüs salgınının ardından bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağına talebin arttığını söyledi. Önceleri günde 10- 15 litre çörek otu yağı ürettiğini aktaran Ali Büker, salgın sonrası üretiminin günde 50 litreye kadar çıktığını kaydetti.

Koronavirüs sonrası çörek otu yağına talep arttı

Sandıklı'da haşhaş ezmesi ve haşhaş yağı üretimi yapan Ali Büker, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağının üretiminin son günlerde arttığını bildirdi. Makinenin çörek otu tohumlarını işleyip, sıktıktan sonra elde edilen yağın dinlendirilerek kullanımında birçok hastalığa iyi geldiğini ve düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirerek dinçlik hissinin verdiğini söyleyen Ali Büker, koronavirüs salgını çıkmasıyla ilçede çörek otu yağına talebin de artığını ve üretimi hızlandırdıklarını kaydetti. Ali Büker, daha önceleri günde 10- 15 litre çörek otu yağı üretimi yaptığını, ama son günlerde talebin artmasıyla üretimin günde 50 litrelere kadar çıktığını vurguladı.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR'

Çörek otu yağı ile ilgili de bilgi veren Ali Büker, "Çörek otlarını makinemize atıyoruz. Makinemiz bunu işleyerek, sıkmaktadır. Bu yağları dinlendirdikten sonra şişelere ambalajlayıp, satışa sunulmaktadır. Özelikle mide ağrısı, bağırsak, ülser, şeker hastaları her gün düzenli kullandıktan sonra faydalarını görecektir. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için koronavirüs karşısında bir numaralı savunucu ilaçtır. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanın direncini de artırır. Küspesini de hayvancılar kullandığı gibi tarlada gübre ve yakıt olarak da kullanılır" dedi.

'DİNÇLİK VERİYOR'

Uzun süredir çörek otu yağı kullandığını söyleyen İbrahim Yağın da "Sabah kahvaltıdan önce bir çorba kaşığı içiyorum. Yarım saat sonra da kahvaltımı yapıyorum. Bağırsaklarımı düzenlediği gibi reflüme iyi geliyor. Bana dinçlik veriyor. Çalışırken bunu hissediyorum" diye konuştu.

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