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Koronavirüs sonrası Fenerbahçe’de Ali Koç'tan radikal kararlar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2020 08:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların sözleşmeleri ile ilgili önemli bir karar aldı.

Futbolun yaşadığı koronavirüsü krizinin ardından gelen değişim rüzgarına Fenerbahçe de katılıyor.

Göreve gelir gelmez galibiyet primi uygulamasını kaldıran Başkan Ali Koç, futbolcu sözleşmelerinde devrim niteliğinde bir karar aldı.

Artık kontratlar sadece garanti ücretler üzerinden olacak.

Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmelerindeki ek ‘bonus' maddelerle astronomik paralar kazanırken bu, kulüp için de büyük bir ekonomik yük haline geliyordu.

MİNİMUM PARA MAKSİMUM VERİM

Yönetim, transfer çalışmalarındaki parolasını da belirledi: Minimum maliyet, maksimum verim…

Scout ekibi, düşük ücretlere yüksek katkı verebilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

Yabancı transferinde öncelik sözleşmesi biten isimlerde olacak. Yurtiçinden yapılacak transferlerde ise şu an kadroda bulunan ve düşünülmeyen futbolcular takasta kullanılacak.

SPONSOR SIKINTISI

Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefi kulüp içerisindeki ekonomik dengeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak. Bunun için Başkan Ali Koç, kaynak yaratma çalışmalarını sürdürüyor, kulüpte her gün toplantılar yapıyor. Koç Grubu dışındaki sponsorların ödemelerini yapmaması ise yönetimi sıkıntıya sokuyor.

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