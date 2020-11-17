Koronavirüs sonrası ilgi arttı: Antibiyotik görevi görüyor

Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren yollar arıyor.

Uzmanlar hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan pek çok çorba öneriyor. Virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklandı. Balık çorbası ise güçlü içeriği sayesinde hastalıklara karşı vücuda adeta kalkan oluyor.

'ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜYOR'

Tersane mevkiinde küçük şirin bir dükkanda esnaflık yapan Akın Öz, salgın sonrası balık çorbasına olan ilginin arttığını belirterek, "Çorba kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Hem içenin içini ısıtır hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlayıp antibiyotik görevi üstlenir. Balığın bol olduğu şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar balık çorbasına yöneldi. Balık çorbası tam bir vitamin deposudur. Şu an da levrek balığından yapıyoruz çorbayı. Çorbanın içerisinde levrek balığı, tereyağı, yeşil soğan, havuç, patates, kekik, karabiber, defne yaprağı, maydanoz var. Tam bir şifa kaynağı olan balık çorbası, bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Koronavirüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak tüketilmesini belirtiyorlar. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar. İşlerimiz Allah'a şükür çok iyi" dedi.

