Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

Üç milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personeli, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübü, Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Futbolda son olarak bugün Göztepe Kulübü, kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türkiye'de son iki günde futbol, basketbol ve atletizm branşlarında Kovid-19 vakası görüldü.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) salgını, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Atletler ve federasyon personelinin hastalık semptomları göstermediği, bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı kaydedildi.

- Usain Bolt'un testi pozitif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, uluslararası spor camiasında da görülmeye devam ediyor.

Son olarak dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından video paylaşan 34 yaşındaki Bolt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini söyledi.

