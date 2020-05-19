Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı

İSTANBUL (AA) - CezeriSoft Genel Müdürü Osman Söyler, "Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 4,5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı." ifadesini kullandı.

Söyler, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle milyonlarca insanın, evden çalıştığını ve burada daha fazla vakit geçirdiğini kaydederek, birçok işletmenin alınan tedbirler kapsamında kapatıldığını belirtti.

E-ticaret çözüm platformu CezeriSoft'un Genel Müdürü Osman Söyler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çalışma ve ticaret hayatında düzeni değiştirdiğini ve bazı değişikliklere neden olduğuna işaret ederek, en büyük değişikliklerden birisinin alışveriş yönteminde yaşandığını aktardı.

Salgın döneminde internet üzerinden alışverişin önem kazandığını kaydeden Söyler, fiziki olarak hizmet veremeyen işletmelerin ürünleri tüketicinin ayağına götürdüğünü, restoran ve tatlıcılar dahi paket servis usulüyle çalıştığını bildirdi.

Bu süreçte internet üzerinden satışların hemen hemen tüm kategorilerde ve işletmelerde arttığını vurgulayan Söyler, en çok artış yaşanan kategorilerin başında temel ihtiyaç malzemelerinin geldiğini ifade etti.