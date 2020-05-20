YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Koronavirüs sürecinde "klima" uyarısı

Koronavirüs sürecinde "klima" uyarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

DÜ Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen: - "Klimalar kronavirüs için bir kaynak oluşturmamakta. Ancak evdeki klimaların çok düzenli aralıklarla filtrelerinin değiştirilmesi, hijyen yapılması, bakımlarının belirli periyotlarla yapılması gerekiyor"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen, yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağını belirterek, "Klimalar kronavirüs için bir kaynak oluşturmamakta." dedi.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren DÜ Kalp Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitelerinden sorumlu Doç. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarının yaklaştığına değinerek, koronavirüs, diğer solunum yolu virüsleri ve bakteri gibi mikroorganizmalarla mücadele için ev ve çalışma ortamlarının havalandırılmasının önemine işaret etti.

Şen, klimalı ortamlarda özelikle yaşlı, bebek, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf olanların daha da hassasiyet göstermeleri gerektiğini bildirdi.

- "Virüsün yayılım hızının daha da azalacağını düşünüyoruz" Koronavirüse yönelik çalışmalarda güneş ışığı ve nem oranının virüsün sağ kalmasını etkilediğinin görüldüğüne dikkati çeken Şen, şunları belirtti:

"Havalar gittikçe ısınmaya başladı. Özelikle ülkemiz gibi yaz aylarını çok sıcak geçiren bölgelerde virüsün etkinliği giderek azalacak. Yapılan çalışmalarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsviçre'nin içerisinde bulunduğu çalışmada yazın sıcak havayla beraber buna bağlı nem oranının düşmesiyle virüsün hareket kontrolü daha kolay olacaktır. Ancak tamamen kontrol altına alınacağı veya önlemlerin alınmaması anlamına da gelmemektedir. Ancak virüsün yayılım hızının daha da azalacağını düşünüyoruz."

- "Klima bakımlarının belirli periyotlarla yapılması gerekiyor"

"Havaların ısınmasıyla bugünlerde Türkiye'nin birçok kesiminde özelikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde klima kullanımının artacağını söyleyen Şen, vatandaşlara, bulundukları ortamlardaki pencereleri açıp, dış ortamdan hava almaları ve nem oranını ideal bir düzeyde tutmaları önerisinde bulundu.

Şen, klimaların iç hava ortamını serinleterek bir konfor sağladığını fakat hava yoluyla bulaşan bazı mikroorganizmalar için aynı zamanda bir kaynak görevini de üstlendiğini dile getirerek, şu uyarıları yaptı:

"Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen 'lejyoner hastalığı' bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde uygun önlem alınmasa üst solunum yoluyla başlayıp sonrasında zatürre hastalığına ilerleyebilmekte ve ağır sağlık sonuçlarına neden olabilmektedir.
Koronavirüs için aynı şeyi söylemek doğru değil. Klimalar çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki koronavirüs için bir kaynak oluşturmamakta. Ancak evdeki klimaların çok düzenli aralıklarla filtrelerinin değiştirilmesi, hijyen yapılması, bakımlarının belirli periyotlarla yapılması gerekiyor."

Klimada filtrasyon mekanizmalarının sağlıklı olması gerektiğini belirten Şen, sosyal mesafeye dikkat edilerek, bakımı yapılmış, filtreleri değiştirilmiş, temizliği yapılmış klimaların bulunduğu ortamda olmanın sakınca oluşturmayacağını aktardı.

- Karantinada bulunanlara uyarı

Şen, koronavirüsün sıcaklığın 20 derecenin üzerinde yine nemin yüzde 40-50'nin üzerinde olduğu ortamlarda çok daha iyi kontrol edildiğinin bilindiğini anlatarak, izolasyon sürecinde olan, karantinada bulunanların ortam sıcaklığını uygun koşullarda sağlaması gerektiğini belirtti.

Daha düşük sıcaklıklarda ise bu virüsün yaşamsal sürelerinin daha uzun olduğunu dile getiren Şen, "Bu nedenle karantinada kalan hastalarımıza ortamın sıcaklığını çok düşürmemelerini ve nem ayarını iyi yapmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alyans neden sol parmağa takılır? Alyans neden sol parmağa takılır?
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul yeni güne sakin başladı

İstanbul yeni güne sakin başladı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
04:58
Öğle
12:21
İkindi
16:12
Akşam
19:33
Yatsı
21:07

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Heyecanı Yaşandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Heyecanı Yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.