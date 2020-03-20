Koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ruhsatlı hayvan pazarı, oluşan insan yoğunluğundan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak üzere üzere ikinci bir emre kadar kapatıldı. Vatandaşların pazarlar dışından toplanarak hayvan alım satımı yapmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılması da kararlaştırıldı. İl genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin yol kontrollerini sıklaştırmasına karar verildi. Ayrıca Ticaret Borsası Mezat Salonu'nun kapatılarak alışverişlerin iş yerlerinden bireysel olarak sürdürülmesi uygun görüldü. Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre oto pazarlarının da faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Bu arada, 25 Aralık Devlet Hastanesi ameliyathane çalışanları da çektikleri videoda Antep ağzıyla vatandaşlara seslenerek evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

- Belediye otobüsü ve otoparkları sağlık çalışanlarına ücretsiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu. Merkez Oğuzeli Belediyesi ise İçişleri Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediyeye ait iş yerlerinin kiracılarından 2 ay kira ücreti almayacağını belirtti. - Cenaze 2 adım mesafeyle kılındı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tekvando antrenörü ve hakemi Hamit Türkmen için Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze namazı öncesi toplanan vatandaşlara hitap eden cami imamı, salgın nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda iki adım aralıklı durarak cenaze namazının kılınması uyarısında bulundu. Türkmen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Şanlıurfa Şanlıurfa'da da koronavirüs kapsamında alınan tedbirler artırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen alanların kapalı tutulması kararının açıklanmasının ardından Şanlıurfa'da birçok işletme tatile girdi. Taziye evleri, oyun salonları, yüzme havuzları, kütüphaneler ve benzeri umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması kararıyla birlikte kentin tarihi ve turistik mekanlarındaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı. Günün her saatinde büyük bir insan trafiğinin yaşandığı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve çevresi, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra tarihindeki en sakin günlerini yaşamaya başladı. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan uyarıcı afişler, açık alan reklam panoları ile kurum ve kuruluşların binalarına asıldı. Halkın yoğun şekilde girip çıktığı kamu binaları ile özel sektöre ait birçok iş yerine de dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Okulların tatil edilmesiyle ulaşımda da büyük rahatlığın gözlendiği kentte vatandaşlar, işe gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak dışında sokağa çıkmamaya özen gösteriyor. - Adıyaman Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da yaptığı açıklamada, belediye olarak paniğe kapılmadan alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Ekiplerin toplu taşıma araçları, duraklar, otogar gibi risk teşkil edecek toplu yaşam alanlarını sık sık dezenfekte ettiğini aktaran Kılınç, şunları kaydetti: "Ayrıca, billboardlardan, toplu taşıma araçlarımızdaki ekranlardan, belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve el ilanları ile halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Zabıtamız, ilgili kurumlardaki teknik personellerle çeşitli iş yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri yapıyor. Toplu buluşma alanlarından olan taziye evlerimizi ve Hayvan Pazarı'nı geçici süreliğine hizmete kapattık." Belediyenin tahsilat veznelerine yapılabilecek her türlü ödeme işlemlerini belediyenin web sitesinden online olarak kabul etmeye başladıklarını dile getiren Kılınç, "Nikahları törensiz ve iki şahitle yapma kararı aldık. Bunların yanında borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan 2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını aldık. Yine evlerine yemek götürdüğümüz ve risk grubunda oldukları için evlerinden dışarı çıkmamaları tavsiye edilen kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için personellerimizi görevlendirdik." ifadelerini kullandı.