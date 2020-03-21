Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor

Virüsün Türkiye'de yayılmaması için belediye olarak dezenfekte çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Demir, "Bu mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarının yanındayız. Sağlık emekçilerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm sağlık personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla bugünden itibaren tramvay ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına yönelik destek kararı alındı.

Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özel kıyafetli ekipler, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Artova, Turhal, Zile, Niksar, Reşadiye Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Tedbirler kapsamında tüm cadde ve sokaklarda dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, koronavirüs salgını nedeniyle belediyeden alacağı olan esnafa iki katı ödeme yapılacağını belirtti.

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de esnafımızın yanındayız. İçinde bulunduğumuz sürecin ekonomik yönden sarsıntısının en az düzeyde hissedilmesine destek olmak amacıyla yerel esnafımız öncelikli olmak üzere, belediyemizden alacağı olan esnaf kardeşlerimize yaptığımız rutin ödemeleri bu ay yüzde 100 artırarak iki katına çıkarttık. Türk milleti olarak bu zamana kadar ne badireler atlattık. Devletimizin uyarılarına dikkat ettiğimiz sürece Allah’ın izni ile bunu da birlikte atlatacağız."

- Çorum

Çorum Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında tarihi Saat Kulesi de yıkanıp, dezenfekte edildi.

Belediye tarafından semt pazarlarında gıda maddesi dışında hiçbir ürünün satılmaması ve tezgah aralıklarının belirlenen mesafe doğrultusunda düzenlenmesi kararlaştırıldı.