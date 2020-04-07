YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Koronavirüs Urfa ciğer kebabını da vurdu

Koronavirüs Urfa ciğer kebabını da vurdu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Urfa ciğerini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ciğerciler, koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulamıyor.

Şanlıurfa’nın tescilli kebabı olan ve insanların vazgeçilmezi arasında bulunan Urfa ciğerine, koronavirüs salgını büyük bir darbe vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için sırada beklediği iş yerlerinin önü, koronavirüs salgınından sonra boş kaldı.

Ciğerci esnafı, Şanlıurfalıların Ramazan ayında sahurda bile tüketmekten çekinmediği Urfa ciğerine son iki haftadır müşteri bulamıyor. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, hijyen korkusuyla dışarıdan ciğer almayınca iş yerlerindeki ocaklar da boş kaldı. Esnaf akşama kadar sadece birkaç şiş ciğer satabiliyor.

Daha önce sabah saatlerinde sipariş yetiştiremediklerini söyleyen Mehmet Demir, koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği gibi Urfa ciğerini de vurduğunu dile getirdi. İnsanların ciğer yemekten korkmamalarını söyleyen Demir, ciğer kebabı ile biberin koronavirüse karşı antibiyotik görevi gördüğünü söyledi.

OCAKLAR BOŞ KALDI

Müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için daha önce iş yerinde 12 kişinin çalıştığını söyleyen Mehmet Demir, "Şu anda iki kişi çalışıyoruz. İş yok, paket servisimiz var. Sabahları ocakları dolduruyorduk ama şu anda bir tane bile dürümlük atamıyoruz. Milletimiz tedirgin ve korkuyor. Sabahleyin gelip ciğer yesinler. En büyük antibiyotik bence ciğerdir. Sabah kahvaltısında ciğerimiz bizim vazgeçilmezimizdi. İsotumuzla beraber çok iyi bir antibiyotiktir. Gelip yesinler, herkesi bekleriz” dedi.

'BİZİM ANTİBİYOTİĞİMİZ BİBER VE CİĞERİMİZDİR'

Temiz ve hijyenik ortamda çalıştıklarını belirten Demir, "İnsanlar korkuyor. Temizliğin bulunmadığı ortama gitmeye korkuyor. Bizim temizliğimiz var. Temizliğimize özen gösteriyoruz. Eldiven ve maske takıp müşterilere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kendi yemediğimiz bir şeyi müşterilerimize tavsiye etmeyiz, o konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ciğerimiz ve biberimiz vazgeçilmezimizdir, bizim antibiyotiğimiz budur. Korona ciğeri mahvetti, vurdu” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabilirizKorona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz
Yeşil mercimek çorbası yapmanın pratik yolu ve püf noktalarıYeşil mercimek çorbası yapmanın pratik yolu ve püf noktaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüse karşı beslenme, koronavirüs haberleri,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Bulmak için dağ bayır geziyorlar! Virüse karşı tüketiyorlar

Bulmak için dağ bayır geziyorlar! Virüse karşı tüketiyorlar

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Koronavirüs nedeniyle yok satıyor

Koronavirüs nedeniyle yok satıyor

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgını sonrası bizi obezite bekliyor olabilir

Korona salgınından sonra bu tehlikeyi yaşayabiliriz

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Yeme ataklarının önüne geçmek için neler yapılmalı?

Virüsle mücadelede önce doğru beslenme

Virüsle mücadele için bu kuralları atlamayın!

Yanlış beslenme alışkanları kansere zemin hazırlıyor

Aman dikkat! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Kuzu göbeği bulmak için dağ, bayır geziyorlar: Gerçek bir şifa deposu

Bulmak için dağ bayır geziyorlar! Virüse karşı tüketiyorlar

Karantina günlerinde kontrolsüz kilolara dikkat

Kontrolsüz bir şekilde kilo alıyorsanız buna dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.