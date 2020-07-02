Koronavirüs, yeni iş profilleri ortaya çıkaracak

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş dünyasında yol açtığı dönüşüm, Siemens çatısı altında "Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek" başlığı altında tartışıldı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta yaşanan ve eş zamanlı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını; dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge gibi alanların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis ve Siemens Global İnovasyon Direktörü Michael Weinhold, Siemens Türkiye Satış ve Strateji Direktörü Hakan Özdemir’in moderasyonunu üstlendiği "Dijitali İleriye Taşımak-Elektrifikasyon-Otomasyon-Dijital Üçgenini Birleştirmek" başlıklı webinar etkinliğinde, Kovid-19 sırasında ve sonrasında iş dünyasını bekleyen yenilikleri masaya yatırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gelis, bugünlerde en dikkat çekici konulardan birinin uzaktan çalışma sistemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: