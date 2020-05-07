Koronavirüse karşı 10 etkili beslenme kuralı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak besinleri hazırlama ve tüketme sürecinde dikkat etmemiz gereken hijyen kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

YİYECEKLERE DOKUNMADAN ÖNCE MUTLAKA ELLERİNİZİ YIKAYIN

Ellerin temiz olması virüse karşı en önemli korunma yollarından biri. O nedenle ister yıkama ister yiyecekleri yerleştirme nedeniyle olsun, ellerinizden olası bir virüs bulaşma riskine karşılık, yiyeceklere dokunmadan önce, ellerinizi uzmanların önerdikleri şekilde, 20 saniye boyunca yıkayın.

Çiğ besinlere temas ettikten sonra, ellerinizle yemeye hazır yiyeceklere dokunmayın. Ellerinizi mutlaka el yıkama kurallarına uygun olacak şekilde yıkayın.

BESİNLERİ AZ PİŞMİŞ YEMEYİN

Et, tavuk ve sebze gibi besinlerin içlerini iyice pişirdiğinizden emin olun. Zararlı mikroorganizmaların yok olmaları için besinlerin her yüzeyinin 70 °C’ye ulaşması gerekiyor. Pişirme sıcaklığını ölçen özel termometreler kullanabilirsiniz. Dışarıdan hazır yemek almak yerine, mümkün olduğunca evde hijyenik koşullara dikkat ederek hazırlamış olduğunuz yemekleri tercih edin.

TEMAS ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Marketten satın aldığınız paketli gıdalar, su şişeleri veya alışveriş poşetlerine de virüs bulaşmış olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz besinlerin bu yüzeylere temas etmediğinden emin olun. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.