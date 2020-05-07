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Koronavirüse karşı 10 etkili beslenme kuralı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Koronavirüse yakalanma riskini azaltmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç var. Güçlü bir bağışıklık sistemi içinse yeterli uyku ve düzenli egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıklarının uygulanması gerekiyor. Besinler koronavirüsün (Covid 19) bulaşma yollarından biri olmasa da; tüketilen besinlere veya besinlere değen yüzeylere virüs bulaşmışsa bunlara dokunulduğunda bulaşma ve dolayısıyla hastalık riski artıyor. Peki, koronavirüsün besinler yoluyla bulaşma riskini en az düze

Koronavirüse karşı 10 etkili beslenme kuralı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak besinleri hazırlama ve tüketme sürecinde dikkat etmemiz gereken hijyen kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

YİYECEKLERE DOKUNMADAN ÖNCE MUTLAKA ELLERİNİZİ YIKAYIN

Ellerin temiz olması virüse karşı en önemli korunma yollarından biri. O nedenle ister yıkama ister yiyecekleri yerleştirme nedeniyle olsun, ellerinizden olası bir virüs bulaşma riskine karşılık, yiyeceklere dokunmadan önce, ellerinizi uzmanların önerdikleri şekilde, 20 saniye boyunca yıkayın.

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Çiğ besinlere temas ettikten sonra, ellerinizle yemeye hazır yiyeceklere dokunmayın. Ellerinizi mutlaka el yıkama kurallarına uygun olacak şekilde yıkayın.

BESİNLERİ AZ PİŞMİŞ YEMEYİN

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Et, tavuk ve sebze gibi besinlerin içlerini iyice pişirdiğinizden emin olun. Zararlı mikroorganizmaların yok olmaları için besinlerin her yüzeyinin 70 °C’ye ulaşması gerekiyor. Pişirme sıcaklığını ölçen özel termometreler kullanabilirsiniz. Dışarıdan hazır yemek almak yerine, mümkün olduğunca evde hijyenik koşullara dikkat ederek hazırlamış olduğunuz yemekleri tercih edin.

TEMAS ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN

Marketten satın aldığınız paketli gıdalar, su şişeleri veya alışveriş poşetlerine de virüs bulaşmış olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz besinlerin bu yüzeylere temas etmediğinden emin olun. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın.

AKAN SUYUN ALTINDA İYİCE YIKAYIN

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Çiğ tüketeceğiniz sebze, meyve gibi besinleri akan suyun altında iyice yıkadıktan sonra tüketin. Roka, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri de suda bekletip, ardından akan suyun altında yıkamanızda yarar var.

AÇIKTA SATILAN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Açıkta satılan tüm yiyeceklerden kaçının. Bunun yerine kapalı ambalajlı, orijinal paketli ve pastörize besinleri tüketmenizde fayda var. İçtiğiniz suyun hijyeninden emin değilseniz mutlaka kaynatarak tüketin.

BESİNLERİ HAZIRLADIĞINIZ YÜZEYLERE DİKKAT

Besinleri hazırladığınız yüzeylerin, kullandığınız kapların, yemekleri pişirdiğiniz ve sakladığınız yerlerin hijyeninden emin olun. Virüsler kapalı ortamlarda daha kolay bulaşabildikleri için mutfağınızı her saat başı 10’ar dakika havalandırmayı alışkanlık haline getirin.

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