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Koronavirüse karşı AHBAP’tan dev yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP'taki 976 bin TL'yi 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için harcayacaklarını duyurdu.

Koronavirüse karşı AHBAP’tan dev yardım

Koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin ailenin yardımına Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP koşacak. Haluk Levent, şu anda derneğin kasasında 976 bin TL para olduğunu ve bu paranın 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu.

BAŞVURU ADRESİNİ YARIN AÇIKLAYACAK

Zor günlerden geçtiğimizi belirten Levent, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent, AHBAP, koronavirüs,

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