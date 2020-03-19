Koronavirüse karşı AHBAP’tan dev yardım

Koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan 2 bin ailenin yardımına Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP koşacak. Haluk Levent, şu anda derneğin kasasında 976 bin TL para olduğunu ve bu paranın 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını duyurdu.

BAŞVURU ADRESİNİ YARIN AÇIKLAYACAK

Zor günlerden geçtiğimizi belirten Levent, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Zor günlerden geçiyoruz. Şu anda Ahbap derneğinde 976 bin TL var. Maaşlar ve medikal alımı hariç bütün parayı 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanacağız. 15 gün içinde işten çıkarılan kişiler aileleri adına başvuru yapabilir. Yarın başvuru adresi vereceğiz.”





