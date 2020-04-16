Koronavirüse karşı bağışıklığı kuvvetlendirmek için bunlara dikkat

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını konusundaki sorunların en başında bu türün antijenik yapısıyla henüz tanışmaması olduğunu belirten Dr. Tansel Turan, "Bağışıklık sistemimiz koronavirüse hazırlıksız yakalanmıştır diyebiliriz. Öte taraftan bu bilinmez virüsle mücadelede herkesin kafası oldukça karıştı ve magazinsel medikal bilgilerimiz, bilimsel medikal bilgilerimizin önüne geçmeye ve kafa karıştırmaya başladı" dedi.

Dünya salgın ile boğuşurken bir yandan da tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini vurgulayan Dr. Tansel Turan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Fonksiyonel Tıp Birliği, Fonksiyonel Tıp Enstitüsü ve Dr. Mark Hyman’ın koronavirüs sürecinde fonksiyonel tıp esaslarına göre bağışıklığı güçlendirmek ve ayakta tutabilmek ile ilgili yazıları yayınlandı. Bu yayınlarla ilgili detayları paylaşmadan önce fonksiyonel tıp kavramına kısaca değinmek faydalı olacaktır. Tanımlamaya başlarken öncelikle şunu ifade etmeliyim ki fonksiyonel tıp, alternatif tıp değildir. Fonksiyonel tıp, tıp fakültesinde okuduğumuz tıbbın kendisidir. Bir hastalık için bireyler aynı belirti ve rahatsızlıklarla bize başvursalar da hastalığın kişide görülmesinin temel nedenleri farklı olabilir. İşte bu noktada fonksiyonel tıp kişiye özgü olarak hastalığın temel nedenini bulmak için özellikle kronikleşmiş sağlık sorunlarında beslenme, yaşam şekli, psikolojik durumu, genetik yapısı başta olmak üzere tüm sistemleri bir arada değerlendirir."