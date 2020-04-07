Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, yeme ataklarının önüne geçmek adına önemli bilgiler verdi. Demirçelik, "Şu sıralarda evde hareketsiziz. Yeme ataklarının önüne geçme adına yeterli su tüketimi olabilir. Bol bol su içebiliriz. Beslenme anlamında daha çok karbonhidrat gruplarından uzak durmalıyız. Beyaz unlu, şekerli gruplar bağışıklığımızı düşürür. Beyaz unlu, şekerli gruplar yerine tam tahıllı besinleri tercih etmeye çalışalım. Beyaz ekmek yerine tam buğday unlu olanı tercih edebiliriz. Çay, kahve grupları suyun yerine geçtiği düşünülüyor ama kesinlikle değil. Çay ve vücuttan suyu atan. Çok fazla çay, kahve içiyorum, su yerine geçiyor algısı yanlış. Çay, kahve kesinlikle suyun yerini tutmaz. O süreçte mutlaka içtiğiniz her bardak çay için ilave bir bardak su tercih edin. Herkes kilosu dahilinde sıvı alımı yapsın” dedi.

MEYVE, SEBZE TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu süreçte bizi birebir koruyan herhangi bir ilaç ya da besinin olmadığını belirten Demirçelik sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu süreçte bizi birebir koronadan koruyacak herhangi bir ilaç ya da herhangi bir besin yok. Bu süreçte yapacağınız şey bağışıklığı güçlü tutmak. Güçlü bağışıklık için özellikle C vitamini alımı çok çok önemli. Daha çok portakal, greyfurt, kivi gibi meyveleri tüketebiliriz. Mevsim meyvelerini tercih edebiliriz. Yoğurt gibi probiyotik ürünler tüketin. Özellikle bir kase ev yoğurdu yemeye çalışın. Keten tohumu kullanımında tiroid hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananların dikkat etmesi gerekiyor. Yeşil çay da tansiyon ilacı kullananlarda daha çok problem oluşturabiliyor. Tansiyonda herhangi bir problem yoksa günde 2-3 fincan yeşil çay içebiliriz. Bağışıklık güçlendirici bir etkisi var. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için ıspanak, pazı, karalahana gibi çok koyu yapraklı sebzeleri, K vitamini içeriği çok yüksek olan sebze gruplarını tercih etmiyoruz."

Hamile kadınlara yönelik tavsiyelerde bulunan Demirçelik, “Hamilelerin özellikle omega 3 alımı çok çok önemli. Balık grupları, günde en az iki üç tane ceviz, fındık, badem tüketilmesi gerekiyor. Bitki çaylarından özellikle uzak durmak gerekiyor. Hamilelik şekerini bu evrede düzenli beslenmeyle kontrol altına alabiliyoruz. Daha çok dikkat etmemiz gereken kavun, karpuz, muz gibi çok şekerli meyvelerden, kuru meyvelerden, beyaz unlu, şekerli gruplardan uzak durmamız lazım. Evde mümkün mertebe hareket etmeye çalışalım. Düzenli şekilde ara öğünler yapalım” diye konuştu.