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Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, koronavirüs ile ilgili beslenme anlamında nelere dikkat edilmesi gerektiği, bağışıklığı güçlü tutmanın yollarının neler olduğu ve evde kalıp dengeli beslenmeyle aşırı kilo almama gibi konularda bilgiler verdi.

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Koronavirüse karşı evde kalmaya devam ettiğimiz şu günlerde, evde hareketsiz olduğumuz zamanlar da artıyor. Hareketsiz kaldığımız zamanları azaltmak adına ev içinde spor yapmalı ve beslenme düzenine dikkat edilmeli.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, yeme ataklarının önüne geçmek adına önemli bilgiler verdi. Demirçelik, "Şu sıralarda evde hareketsiziz. Yeme ataklarının önüne geçme adına yeterli su tüketimi olabilir. Bol bol su içebiliriz. Beslenme anlamında daha çok karbonhidrat gruplarından uzak durmalıyız. Beyaz unlu, şekerli gruplar bağışıklığımızı düşürür. Beyaz unlu, şekerli gruplar yerine tam tahıllı besinleri tercih etmeye çalışalım. Beyaz ekmek yerine tam buğday unlu olanı tercih edebiliriz. Çay, kahve grupları suyun yerine geçtiği düşünülüyor ama kesinlikle değil. Çay ve vücuttan suyu atan. Çok fazla çay, kahve içiyorum, su yerine geçiyor algısı yanlış. Çay, kahve kesinlikle suyun yerini tutmaz. O süreçte mutlaka içtiğiniz her bardak çay için ilave bir bardak su tercih edin. Herkes kilosu dahilinde sıvı alımı yapsın” dedi.

MEYVE, SEBZE TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu süreçte bizi birebir koruyan herhangi bir ilaç ya da besinin olmadığını belirten Demirçelik sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu süreçte bizi birebir koronadan koruyacak herhangi bir ilaç ya da herhangi bir besin yok. Bu süreçte yapacağınız şey bağışıklığı güçlü tutmak. Güçlü bağışıklık için özellikle C vitamini alımı çok çok önemli. Daha çok portakal, greyfurt, kivi gibi meyveleri tüketebiliriz. Mevsim meyvelerini tercih edebiliriz. Yoğurt gibi probiyotik ürünler tüketin. Özellikle bir kase ev yoğurdu yemeye çalışın. Keten tohumu kullanımında tiroid hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananların dikkat etmesi gerekiyor. Yeşil çay da tansiyon ilacı kullananlarda daha çok problem oluşturabiliyor. Tansiyonda herhangi bir problem yoksa günde 2-3 fincan yeşil çay içebiliriz. Bağışıklık güçlendirici bir etkisi var. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için ıspanak, pazı, karalahana gibi çok koyu yapraklı sebzeleri, K vitamini içeriği çok yüksek olan sebze gruplarını tercih etmiyoruz."

Hamile kadınlara yönelik tavsiyelerde bulunan Demirçelik, “Hamilelerin özellikle omega 3 alımı çok çok önemli. Balık grupları, günde en az iki üç tane ceviz, fındık, badem tüketilmesi gerekiyor. Bitki çaylarından özellikle uzak durmak gerekiyor. Hamilelik şekerini bu evrede düzenli beslenmeyle kontrol altına alabiliyoruz. Daha çok dikkat etmemiz gereken kavun, karpuz, muz gibi çok şekerli meyvelerden, kuru meyvelerden, beyaz unlu, şekerli gruplardan uzak durmamız lazım. Evde mümkün mertebe hareket etmeye çalışalım. Düzenli şekilde ara öğünler yapalım” diye konuştu.

'SEBZE VE MEYVELERİ SİRKELİ SUDA BEKLETELİM'

Yiyeceklerin temizliğine ilişkin konuşan Demirçelik, “Özellikle dışarıdan alışveriş yaptığımız zaman gıdaları steril etmek için sirkeli su ile temizlemeye çalışalım. Paketleri dışarıda bırakıp ürünleri içeri alalım. Sebze ve meyveleri muhakkak 15 - 20 dakika sirkeli suda bekletelim. Şeker hastaları beyaz unlu, şekerli gruplardan uzak durmalı, hazır besinleri tercih etmemeli. Evde biraz hareketler yapmalı. Kesinlikle düzenli beslenmeli. Şeker hastalarına bu süreçte çok kısıtlı diyetler önermiyoruz. Üç, dört öğün şeklinde beslenme çok iyi olur. Meyve mutlaka tercih edilmeli, özellikle C vitamini alımını sağlamak lazım. Süt ve yoğurt grubunu tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme, koronavirüse karşı beslenme,

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