Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirici tarifler

Genel olarak viral enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekir. Bu süreçte primer olarak dikkat edilmesi gereken nokta yeterli düzeyde hijyeni sağlayabilmektir. Bunun yanında yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekmekte. Bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren her türlü virüs, bakteri, mikrop ve yabancı mikroorganizmalara karşı silah görevi görür. Bağışıklığınızı güçlendirmek adına bu süreçte;

Dereotunu, tereyi ve maydanozu ince ince kıyın. Lahanaları ince bir şekilde doğrayın. Kapya biberi de jülyen usulü doğrayın. Sarımsağı rendeleyin. Malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Üzerine limon suyunu, sirkeyi ve zeytinyağını ekleyip hepsini harmanlayın. Afiyet olsun.

1/4 demey maydanoz Bir adet limonun suyu Bir miktar fesleğen Bir çay kaşığı toz zencefil Bir su bardağı kefir

Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi:

Bir adet tavuk göğsü

Bir adet patates

Bir adet havuç

Birkaç dal dereotu

Bir adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Taze ya da kuru kişniş

Tuz

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Haşladığınız tavuğun suyunu dökmeyin.

Soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun tencerede kavurun.

Sonrasında minik minik doğradığınız patates ve havucu ilave edip soteleyin. Üzerine tavuk suyu ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra didiklenmiş tavukları ilave edin. Sonrasında içerisine kişniş, tuz doğranmış sarımsak ve dereotunu ilave edip 5 dakika kaynatın.

İsteğe bağlı olarak sirke , pul biber ve karabiber ekleyebilirsiniz.

ÖRNEK YEMEK MENÜSÜ

Zeytinyağlı lahana yemeği

Bağışıklık sistemini güçlendiren salata

Bir kase yoğurt baharatlı yoğurt (pul biber, nane, kekik, zerdeçal ve karabiber)

DİYETİSYEN YAPRAK YILMAZ

