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Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirici tarifler

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Koronavirüse karşı etkisi kanıtlanmış bir ilaç henüz olmasa da bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemli. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü ve doğru çalışırsa hastalıklarla mücadele etmek o kadar kolay olacaktır. Diyetisyen Yaprak Yılmaz, Mynet Yemek okuyucuları için bünyeyi koruyan tarifler verdi.

Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirici tarifler

Genel olarak viral enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekir. Bu süreçte primer olarak dikkat edilmesi gereken nokta yeterli düzeyde hijyeni sağlayabilmektir. Bunun yanında yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekmekte. Bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren her türlü virüs, bakteri, mikrop ve yabancı mikroorganizmalara karşı silah görevi görür. Bağışıklığınızı güçlendirmek adına bu süreçte;

Sebze tüketiminize özen göstermelisiniz. Özellikle kök sebze grubuna fazlasıyla yer vermelisiniz. Karnabahar, brokoli, lahana, turp , havuç, mor lahana gibi sebzeleri sık sık tüketmeye çalışın.

Her gün mutlaka yoğurt ve kefir tüketmeye özen gösterin.

Günde 3-4 porsiyon taze meyve tüketin.

Baharat tüketiminizi artırın. Özellikle pul biber, nane, kekik, zerdeçal, karabiber, zencefil, kimyonu bol bol kullanın. Mide rahatsızlığı olan bireyler miktarlarına dikkat ederek tüketmelidir.

Sizi rahatsız etmeyecek miktarlarda çörek otu yağı kullanabilirsiniz.

Sıcak bitki çayları tüketmeye özen gösterin. Gün içerisinde birkaç bardak sıcak içecek tüketmeye çalışın.

Soğan ve sarımsak tüketiminizi artırın.

C vitamini içeriği yüksek meyve ve sebzeleri yüksek miktarda tüketmeye özen gösterin. Portakal, kivi, greyfurt , kırmızı kapya biber gibi besinleri tüketmeye çalışın.

E vitamini içeren yiyecekler; badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuru yemişleri ve zeytinyağını tüketmeye özen gösterin.

Propolis, probiyotik-prebiyotik, çinko, D vitamini, demir takviyeleri alabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRMEK İÇİN TARİFLER

Bağışıklık güçlendiren içecek tarifi:

1/4 demey maydanoz
Bir adet limonun suyu
Bir miktar fesleğen
Bir çay kaşığı toz zencefil
Bir su bardağı kefir

Tüm malzemeleri blender'dan geçirip içebilirsiniz.

Bağışıklık güçlendiren salata tarifi:
1/2 demet maydanoz
1/3 demet tere
1/3 demet dereotu
Biberiye
Göz kararı mor lahana
Göz kararı kapya biber
Göz kararı beyaz lahana
Limon suyu
Elma sirkesi
2 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

Dereotunu, tereyi ve maydanozu ince ince kıyın.
Lahanaları ince bir şekilde doğrayın.
Kapya biberi de jülyen usulü doğrayın.
Sarımsağı rendeleyin.
Malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Üzerine limon suyunu, sirkeyi ve zeytinyağını ekleyip hepsini harmanlayın. Afiyet olsun.

Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi:
Bir adet tavuk göğsü
Bir adet patates
Bir adet havuç
Birkaç dal dereotu
Bir adet kuru soğan
2 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Taze ya da kuru kişniş
Tuz

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Haşladığınız tavuğun suyunu dökmeyin.
Soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun tencerede kavurun.
Sonrasında minik minik doğradığınız patates ve havucu ilave edip soteleyin. Üzerine tavuk suyu ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra didiklenmiş tavukları ilave edin. Sonrasında içerisine kişniş, tuz doğranmış sarımsak ve dereotunu ilave edip 5 dakika kaynatın.
İsteğe bağlı olarak sirke , pul biber ve karabiber ekleyebilirsiniz.

ÖRNEK YEMEK MENÜSÜ

Zeytinyağlı lahana yemeği
Bağışıklık sistemini güçlendiren salata
Bir kase yoğurt baharatlı yoğurt (pul biber, nane, kekik, zerdeçal ve karabiber)

DİYETİSYEN YAPRAK YILMAZ

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