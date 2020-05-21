Koronavirüse karşı bağışıklık için çinko

Özellikle vücudu viral enfeksiyonlara ve gribe karşı korumada ve hücre hasarını azaltmada çinko ile ilgili yapılan çalışmalar bize bu eser elementin önemini vurguluyor. Gelin, çinko nedir, hangi besinlerde bulunur, bu dönemde takviye olarak neden alınması gerekir? sorularının cevaplarını Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer'den dinleyelim.

ÇİNKO NEDİR VE HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan bir eser elementtir. İnsan vücudundaki birçok fonksiyondan sorumludur ve en az 100 farklı enzimin aktivitesini uyarmaya yardımcı olur. İnsan vücudu yüksek miktarda çinkoyu depolayamadığı için, çinko düzenli bir biçimde diyetinizin bir parçası olarak tüketilmelidir. Çinkonun faydalarından yararlanmak için sadece küçük bir miktar bir çinko alımı yeterlidir.

En iyi çinko kaynakları fasulye, kırmızı et, kuru yemiş, balık ve diğer deniz ürünleri, tam tahıllı gevrekler ve süt ürünleridir. Bazı kahvaltılık gevrekler ve içeriği zenginleştirilmiş yiyeceklerde çinko bulunmaktadır.

Vejetaryenler, günlük tüketilmesi gereken miktardan yaklaşık yüzde 50 daha fazla çinko almalıdır. Çünkü bitki bazlı gıdalardan elde edilen çinkonun bioyararlılığı hayvansal gıdalardan alınan çinkoya oranla daha azdır. Ayrıca vücuttaki çinko düzeyi çinko emilimini etkileyebilir. Çinko eksikliği olan insanlar bu elementi daha fazla emerlerken, diyetinde yüksek çinko ile beslenen insanlar daha az emerler. Yani vücut sadece ihtiyacı kadar olan çinkoyu sindirmektedir.