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Koronavirüse karşı kara mürver: Kara mürver ekstresi nedir, faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Uzmanlar koronavirüse karşı bağışıklığı güçlü tutmak gerektiğini vurguluyor. İçerisinde bol miktarda antioksidan içeren kara mürver ise bağışıklığı güçlendirici etkisiyle biliniyor. Kara mürver ve mürver ekstresi koronavirüsü önler mi? İşte kara mürver ekstresinin faydaları.

Koronavirüse karşı kara mürver: Kara mürver ekstresi nedir, faydaları nelerdir?

Yayılma hızını devam ettiren koronavirüs ile ilgili ise uzmanlar vitamin ve mineral bakımından zengin besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Güçlendirici etkisiyle bilinen kara mürver dikkatleri çekiyor. Kara mürver nedir, ne işe yarar? İşte Kara mürver'in faydaları...

KARA MÜRVER NEDİR?

İngilizce ismi "elderberry" olan mürver bitkisi, berry grubundan bir meyvedir. Kara mürver, Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında kara mürverin her kısmından yararlanılır. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede etkilidir. Bunun yanı sıra romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda da kullanılır. Bitkinin meyvelerinde flavonoitler bulunur. Antioksidan bir madde olan flavonoitler, grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.

KARA MÜRVER EKSTRESİ FAYDALARI

Kara mürver C vitamini bakımından zengindir. 100 gramı 35 gram C vitamini içerir. Mürver, koyu mor bir renge sahiptir; bu da antioksidan açısından zengin olduğunu gösterir. Yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gram'lık kara mürver ekstresi verilmiş ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda azalma görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada ise sık seyahat eden 312 kişi, 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstresini günde 3 kere almıştır. Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görülmüş ve hastalığa yakalanırsa baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri gözlenmiştir.

KORONAVİRÜSE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Koronavirüs için alınacak önlemleri sıralayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, "Gribal enfeksiyonlardan korunmak için insanların öncelikle yakın temastan uzak durması gerekiyor. Hasta olanların iş yerlerinden tecrit edilip, evine yollanması lazım. Çünkü öksürük ya da hapşırmayla ortama dağılan damlacıklara temas etmek, hastalığın bulaşmasına neden olacaktır. Bunun dışında kişinin özdirenci yüksek tutulmalı. Yani beslenmesine dikkat etmeli. Bağışıklığın güçlenmesi için soğan, az haşlanmış sebzeler ve kara mürver ekstresinin tüketilmesini öneriyorum. Sigara ve alkol kullanılmamalı. Bir takım rahatsızlıkları varsa onları da tedavi ettirmeli. Sıkça el, yüz yıkamak çok faydalı. Dezenfektanlar ile el dezenfekte edilmeli” önerilerinde bulundu.

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