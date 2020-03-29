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Koronavirüse karşı kentteki bankamatiklere bilgilendirici broşür astı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşayan özel sektör çalışanı Gökhan Göktaş, kentteki bankamatiklere, hijyen kurallarının yer aldığı broşürler asıp koronavirüsle mücadele sürecine katkıda bulunmaya çalıştı - Gökhan Göktaş: - "Özellikle para olayında çok titiz olmamız gerekiyor. Ben de bu yönde insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum"

RECEP BİLEK - Samsun'da yaşayan Gökhan Göktaş, kentteki bankamatiklere hijyen kurallarının yazdığı broşürler astı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye, bireysel katkıda bulunmak isteyen 32 yaşındaki Göktaş, "Parayla doğrudan temas ettiğinde elini yüzüne sürme, insanlığı ve sevdiklerini düşün. Ellerini dezenfekte et, bol sabunlu suyla yıka" ve ulu önder Atatürk'ün "Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener" sözünün yer aldığı broşürler hazırladı.

Maske ve eldiven takıp Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerindeki tüm bankamatiklere giden Göktaş, bu broşürleri asarak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştı.

Özel sektörde çalışan Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın muzdarip olduğu Kovid-19'la ilgili bilgilendirici mesajlar hazırladığını söyledi.

Bankamatiklere çok sık gidildiğini ifade eden Göktaş, "Bankamatiklerin etrafında bilgilendirici yazı olmadığını gördüm. Böyle bir çalışma düşündüm. İnsanlık adına inşallah faydalı olmuştur." dedi.

- "Bunun üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum"

Koronavirüse karşı büyük mücadele verildiğini hatırlatan Göktaş, "Ben de bireysel olarak bu konuda çalışma yapmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. İnsanların yoğun olmadığı gece vakitlerinde bunları asıyorum. Özellikle gençlerin çok büyük hassasiyet göstermesi gerekiyor. Gençlerimiz birilerinden bir şey beklemesin. Kendileri mücadele versin. Böyle çalışmalar insanlarımıza örnek teşkil etsin. Bunun mücadelesi içindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'yi ve insanları sevdiğini dile getiren Göktaş, "Hep birlikte el ele vererek bunun üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Özellikle para olayında çok titiz olmamız gerekiyor. Ben de bu yönde insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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Bankamatik broşür dezenfekte koronavirüs Kovid-19 Samsun

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Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
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