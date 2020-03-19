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Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Koronavirüse karşı hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sebze ve meyveleri yemeden önce 5 dakika sirkeli suda bekletmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, tarhana çorbasının koruyucu özelliğine de dikkat çekerek “Tarhana fermente bir ürün, antioksidan özelliği çok yüksektir” dedi.

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Yardımcı dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunma yolları üzerine bilgi verdi.

'DİŞLERİ DE FIRÇALAYIN'

Kişisel hijyen ve gıda hijyenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, "El yıkama alışkanlığına dişlerin fırçalanmasını da eklemeliyiz. Etleri çiğ değil iyi pişirerek tüketelim. Sebze ve meyvelerin yenmeden yıkanması önemlidir. Korona ile mücadele ederken başka bir enfeksiyonla da uğraşmamak lazım. Akan suyun altında sebze ve meyveleri çok iyi yıkamadan yemeyelim” diye konuştu.

SEBZE VE MEYVEYİ SİRKELİ SUDA BEKLETİN

Sirkenin koruyuculuğunu anlatan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "1 litre suya, sirke şişesinin kapağı kadar sirkeyi koyarak sebze ve meyveleri 5 dakika bekletmek faydalıdır” ifadelerini kullandı.

TARHANA KORUYUCU

Çorba tüketmeyi ihmal etmemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Tarhana fermente bir üründür. Bol biber ve domatesle yapılıyor. Tarhana çorbasının antioksidanı çok yüksek. Büyüme ve gelişmek için çok faydalı ve koruyucudur. Ayrıca, kurubaklagiller, patlıcan, kırmızı biber ve domateste bulunan lektin maddesi çok önemli bir protein, virüslerin organizmada bir yere tutulmasını engelliyor” dedi.

'VİRÜS 30 DERECE VE ÜZERİNDE ÖLÜYOR'

Prof. Dr. Hakan Yardımcı ise koronavirüsün bulaşma kat sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yardımcı, "Sağlık Bakanlığı süreci şeffaf yöneterek iyi önlemler aldı. Okulların kapatılması, kalabalık alanlarla ilgili alınan önlemler son derece önemlidir. Dışarıda dolaşan virüs, 30 derece ve üzerinde ölüyor. Yaza doğru hastalığın hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ölüm oranlarının artacağını düşünmediğini aktaran Prof. Dr. Yardımcı, “Çünkü halkımız virüs ilan edilmeden önce de önlemlerini almaya başladı. Hijyen kurallarına uyma bakımından Türkiye’nin birçok ülkeden iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'KOLONYA KORONAVİRÜSTE YÜZDE 80 ETKİLİ'

Kolonyanın koronavirüste yüzde 80 etkili olduğunu aktaran Prof. Dr. Yardımcı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan benzine katılan etanolün kolonya yapımında kullanılması kararı çok yerinde bir karardır. Özellikle 80 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 14-15 civarında ölüm vakası var. Koronavirüs, bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan insanlarda daha fazla etkili oluyor. Sigara içilmemesini sağlayabilir çünkü riski 14 kat artırıyor. Sigara akciğerdeki savunmayı azaltıyor” dedi.

VİRÜS YAYILIRSA DEĞİŞİME UĞRUYOR

Prof. Dr. Hakan Yardımcı, “Koronavirüsün yayılmasının riski değişime uğramasıdır. Ne kadar az insana bulaşırsa virüsün değişime uğraması ve öldürücü hale gelmesi o kadar az olur. O yüzden mümkün olduğu kadar az insanın hasta olması için çaba gösteriliyor” diye konuştu.

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tarhana Çorbası, koronavirüse karşı beslenme,

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