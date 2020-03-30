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Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) spor camiasından da pek çok isme bulaştı. İşte spor dünyasından salgına yakalanan ve ismi açıklanan bazı sporcular ve idari yöneticiler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) spor dünyasına da sıçradı. Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya'da binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs birçok sporcu ve idari yöneticiye bulaştı.

Dünya genelinde günlük hayatı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da pek çok lige ara verildi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi süresiz ertelenirken, EURO 2020 tam 1 yıl ertelenerek 2021'de düzenlenmesine karar verildi.

Birçok sporcu bu hastalıkla mücadele etmek için harekete geçti. Yerli ve yabancı sporcular sağlık ve yardım kuruluşlarına milyonlarca euroluk bağışta bulundu.

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Valentine Ozornwafor (Galatasaray)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Hudson-Odoi (Chelsea)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Timo Hübers (Hannover)

Timo Hübers (Hannover)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Trey Thompkins (Real Madrid)

Daniele Rugani (Juventus)

Daniele Rugani (Juventus)

Mikel Arteta (Arsenal)

Mikel Arteta (Arsenal)

Jannes Horn (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu

Albin Ekdal (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Luca Kilian (Paderborn)

Luca Kilian (Paderborn)

Elaquim Mangala (Valencia)

Elaquim Mangala (Valencia)

Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Omar Colley (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)

Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)

Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)

Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)

Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)

Matuidi (Juventus)

Matuidi (Juventus)

Paulo Dybala (Juventus)

Paulo Dybala (Juventus)

Marouane Fellaini (Shandong Luneng)

Marouane Fellaini (Shandong Luneng)

Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)

Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)

Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı

Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı

Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)

Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)

Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak

Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak

Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)

Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı

Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı

Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)

Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)
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