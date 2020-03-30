Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) spor dünyasına da sıçradı. Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya'da binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs birçok sporcu ve idari yöneticiye bulaştı.

Dünya genelinde günlük hayatı altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da pek çok lige ara verildi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi süresiz ertelenirken, EURO 2020 tam 1 yıl ertelenerek 2021'de düzenlenmesine karar verildi.

Birçok sporcu bu hastalıkla mücadele etmek için harekete geçti. Yerli ve yabancı sporcular sağlık ve yardım kuruluşlarına milyonlarca euroluk bağışta bulundu.