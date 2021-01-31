KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Öğrencileri için canlı sınıf derslerini özel tekniklerle eğlenceli hale getirdi

Velilerin sağlıklı yaşam için çocuklarıyla katılım sağladığı beden eğitimi derslerini de düzenleyen Yıldız, dört işlemi çıkartmalarla öğreterek, diş macunu, limon, sirke ve bulaşık deterjanı gibi malzemeleri kullanarak yaptığı deneylerle bilimi eğlenceli hale getiriyor.

Pursaklar ilçesindeki Saray İlkokulu'nda görev yapan Yıldız, kalem tutmaya yeni başlayan birinci sınıftaki 33 öğrencisinin el ve parmak kaslarını geliştirmek için çektiği videoların yanı sıra masallar ve günlük kullanılan eşyalar üzerinden de alfabeyi öğretiyor.

Uzaktan eğitim döneminde çektiği videolarla el ve parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olduğu birinci sınıf öğrencilerine masallar ve günlük eşyalar üzerinden alfabeyi anlatan sınıf öğretmeni Özlem Yıldız, çıkartmalarla da dört işlemi öğretiyor.

ÖMER OLCAY - Ankara'da görev yapan bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin geçici olarak sınırlandırılmasıyla evini canlı sınıf ortamına dönüştürdü.

- Uzaktan eğitim süreci

AA muhabirinin görüştüğü Özlem Yıldız, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden verim alması için velilerle sık sık fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Bu kapsamda etkinliklerle canlı dersleri keyifli hale getirmeye gayret ettiğini belirten Yıldız, "Öğrencilere tek tek soruyorum. Bilgisayar karşısında herkes elindeki nesnesini gösteriyor. Diyorum ki nedir elinizde tuttuğunuz? Mesela askı tutuyor. 'Öğretmenim bu askı. 'Askı içinde A sesimiz var. İşte E sesine geçtiğimizde de Elma' diyorlar. Şimdilik bu şekilde sesleri hissettirmeye başladık." dedi.

Çocukların matematik dersine karşı ön yargılarını kırmak için boncuklarla sayıları öğrettiğini ifade eden Yıldız, öğrencilerine sevimli gelen farklı materyalleri kullanarak matematiğin diğer kavramlarını derslerinde işlediğini belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Genelde çocuklar matematikten korkarlar ama öğrencilerim çok severler. Çünkü onlara çok sevecekleri materyallerle dersi anlatıyorum. Toplama işleminde direkt sticker yapıştırmaları işin içine sokuyorum, çünkü her çocuk sticker yapıştırmayı çok sever. Mesela bir artı bir eşittir iki demek yerine önce haydi bir stickeri defterimize yapıştıralım diyorum. Verdiğim sayı kadar stickeri öğrencilerim defterine yapıştırıyor. Deneyde bilim eğlencelidir diyorum. Evlerinde bulabilecekleri ya da kolaylıkla satın alabilecekleri malzemelerden oluşan deneyler seçiyorum."