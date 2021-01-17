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KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı

17.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Denetimler sonucunda, 64 bin 312 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 1 milyon 756 bin 404 kişiye idari para cezası kesildi, maske takma zorunluluğuna uymayan 1 milyon 78 bin 705 kişiye yaptırım uygulandı - Kural ihlali tespit edilen 27 bin 32 iş yeri hakkında suç duyurusu yapıldı, 13 bin 385 iş yerine kapatma cezası verildi, 71 bin 249 iş yerine para cezası kesildi

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca 15 Mart 2020-31 Aralık 2020 arasında resen 37 milyon 114 bin 759, ihbar üzerine 415 bin 619 olmak üzere toplam 37 milyon 530 bin 378 denetim yapıldı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Kovid-19'a yönelik önleyici tedbirler sayesinde salgının Türkiye'ye ulaşması geciktirilmiş olsa da ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den itibaren salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemler sıkılaştırıldı.

Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri "temizlik, maske ve mesafe"nin yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanlarına yönelik tedbir ve kurallara uyulması amacıyla vali/kaymakamların koordinasyonunda denetim faaliyetleri yürütülüyor.

- Bakanlık 205 genelge/yazı/talimat gönderdi

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin başlangıcından bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte valiliklere, ilgili kurum ve kuruluşlara 205 genelge/yazı/talimat gönderildi. Bu genelge, yazı ve talimatlardaki önlemlerle sosyal hayatın, salgın tedbirleri kapsamında hastalık yayılımını önleyerek yeniden düzenlenmesi hedeflendi.

Bu önlemlere uyulup uyulmadığı da ülke genelinde valilik, kaymakamlık ve kolluk güçlerince denetlendi.

Yaklaşık bir yılı bulan koronavirüsle mücadele sürecinde, ülke genelinde valilik ve kaymakamlıklarca resen 37 milyon 114 bin 759, ihbar üzerine 415 bin 619 olmak üzere toplam 37 milyon 530 bin 378 denetim yapıldı. İzolasyona tabi kişilere yönelik 29 milyon 883 bin 481 denetim uygulandı.

Denetimler sonucunda, 64 bin 312 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 1 milyon 756 bin 404 kişiye idari para cezası kesildi, 27 bin 32 iş yeri hakkında suç duyurusu yapıldı, 13 bin 385 iş yerine kapatma cezası verildi, 71 bin 249 iş yerine para cezası kesildi ve maske takma zorunluluğuna uymayan 1 milyon 78 bin 705 kişiye yaptırım uygulandı.

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