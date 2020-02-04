Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeli?

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün gündemine ilk sıradan yerleşip acil durum çağrısı yaptığı bu koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabiliriz, beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Diyetisyen Müge Bozok Mynet Yemek okuyucuları için anlattı. KORONAVİRÜS NEDİR? Corona virüsü, MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV olarak türlere ayrılmaktadır. Aslında mutasyona uğramadan önceki halleri ile öldürücü semptomları yok denecek kadar azdır. Özellikle memelilerde ciddi semptomlara neden olmaktadır. Solunum sistemi başta olmak üzere semptomlarını sindirim ve boşaltım sistemi üzerinden göstererek tüm bağışıklığı olumsuz yönde etkilemektedir. Virüsün mutasyon geçirip geçirmeyeceğini kontrol edilemediğinden, bağışıklığınızı güçlendirmek için kendinizi korumak adına dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı özet olarak şu şekilde sıralayabiliriz: Her gribin virüsü, bulaş yolu ve vücutta tutulum yaptığı sistem farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle beslenme düzeninde bağışıklık güçlendirmeye yönelik, kış mevsimine uygun bir düzen oluşturmak korunmaya destek olmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BESLENMENİZE ÖNEM GÖSTERİN Zerdeçal, zencefil gibi kök besinlere gereken önemi vermeli. İster tazesini ister kurusunu çorbalara, salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. C vitamini başta olmak üzere bağışıklığı destekleyecek vitaminleri almayı ihmal etmeyin. Mevsime uygun taze sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Günde 2-3 porsiyon mutlaka bu besinlerden tüketiyor olmalı, meyve ve sebzeleri iyice yıkamayı, bazı koyu yeşil yapraklıları sirkeli suda bekletmeyi ihmal etmeden, hijyenik koşulları sağlayarak tüketmeye özen gösterin. Antioksidanların önemi bu dönemde daha da artmaktadır. Vitaminlerde A, C ve E; antioksidan özellikteki vitaminlerden olup hücrelerin olumsuz dış faktörlere karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Vitaminlerin dışında flavonoidlerden antosiyanin, quersetin, kaempferol, sambucus nigra berry gibi besin bileşenlerinin de önemi büyüktür. Bu bileşenleri kış sebzeleri ve meyvelerinden alınabileceği gibi doktorunuza danışarak takviye olarak da eczanelerde bulunan seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bu dönemde sıvı alımı normalden kat ve kat fazla önem taşımaktadır. Normalden birkaç bardak daha fazla su tüketmek kış aylarında bağışıklığa destek olmaktadır. Gün içinde en az 8 bardak su içmek önemlidir.

Mevsime oldukça uygun olan bitki çaylarını tüketerek de hem sıvı alımına destek olur. Aynı zamanda ıhlamur, adaçayı, karanfil, zencefil gibi bitki çaylarının tedaviye destek, antiseptik özellikleri de bulunmaktadır. Herhangi bir rahatsızlık, alerji ya da hamilelik gibi özel bir durum bulunmuyorsa günde 2 fincan sevdiğiniz türde bitki çayını tüketmeniz bağışıklığınızı destekleyecektir. Probiyotik ve onları besleyen prebiyotikler bağışıklığın en iyi elemanlarıdır.

Sağlam bağırsak demek sağlam bir bağışıklık demektir. Sebze ve meyvelerden gelen lifler bağırsak floranızı iyileştirmekte, besinlerle alınan faydanın maksimum olmasını sağlamakta, emilimi kolaylaştırmakta, faydalı bakterilerin daha iyi görev yapmasına olanak sağlamaktadır. Faydalı bakteri olan probiyotikler ise vücudun daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Besinlerin sindirim ve emilimi daha sağlıklı yapılmaktadır. Bunun için fermente besinlere gereken önemi verip kefir, yoğurt, turşu, boza tercih edebilirsiniz. BESİNLERİ İYİ PİŞİRİN! Özellikle et ürünlerini bu dönemlerde tüketirken daha dikkatli olun. İç kısımlarının iyice pişmesine dikkat edin. Dışarıda tüketiyorsanız güvendiğiniz bir restorandan yemeniz ve çok pişmiş seçeneğini tercih etmeniz yararınıza olacaktır.