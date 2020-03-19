Koronavirüsten korunmak için renkli besinler tüketin

Güçlü bağışıklık sisteminin virüs ve bakterilerle savaşmada vücudun savunma mekanizmasını oluşturduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, doğru ve kaliteli beslenmenin bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğunu söyledi.

Hiçbir besinin tek başına korumada etkili olmadığını aktaran Bönce, dengeli ve kaliteli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, salgına yakalanma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilecek besinler hakkında bilgiler verdi.

'SOFRANIZDA RENKLİ BESİNLERE YER VERİN'

Sebze ve meyvelerin farklı renklerde olanlarını sofrada bulundurmanın faydalı olacağını söyleyen Bönce, "Her renk sebze-meyvenin kendi içinde farklı bir antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Bir ara öğünde elma yiyorsanız, diğerinde kivi veya yaban mersini gibi farklı renkteki meyveleri tercih ederek bağışıklığınızı güçlendirmeye katkı sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

'PAKETLİ ÜRÜNLERDEN KAÇININ'

Gün içerisinde alınması gereken enerji miktarının kaliteli ve vücut sağlığı için olumlu etkisi olabilecek besinlerden yana kullanılmasını tavsiye eden Bönce, “Paketli ürünler, asitli içecekler, şekerli gıdalarla beslenmek yerine günde 3-5 porsiyon sebze ve meyve, 2-3 porsiyon süt ve süt ürünü tüketilmesini öneriyorum. Haftada 2 gün kurubaklagil ve balığa sofralarınızda yer verin. Karbonhidrat tercihlerinizi glisemik indeksi düşük tam tahıllı, çavdarlı, yulaflı gıdalardan yana kullanın” ifadelerini kullandı.