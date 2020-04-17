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Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 38 yaşındaki polis memuru Ünal Kılınç, diğer hastaların tedavisinde kullanılması için "immün plazma" bağışladı.

Görev yaptığı sırada rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Kılınç, şüphelenmesi üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıkan Kılınç, aynı hastanenin pandemi servisinde gördüğü 6 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Kılınç, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabilmek için Eskişehir'de bulunan Türk Kızılayı Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'ne "immün plazma" bağışladı.

Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin hastalanmasına rağmen eşi ve çocuklarının sonuçlarının negatif çıktığını anlattı.

Tedavinin ardından kendisine 2 kez Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Testler negatif çıktı. Bunun üzerine plazma bağışında bulunmak için buraya geldim. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerin de plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zor durumda ve ağır geçiren hastalar bu sayede daha kolay tedavi olabilir. Emniyet teşkilatı her zaman devletimizin zor zamanlarında yanındaydı, bunun gereği olarak bağışta bulundum. Görevimi yerine getirmek için geldim. Umarım en kısa sürede tedavisi bulunursa daha kısa sürede atlatırız."

- "İyileşen hasta sayımızın artmasıyla bağışçı da artacak"

Merkezin müdürün Erkan Ergen ise Kovid-19'u geçiren uygun hastalardan alınacak plazmanın söz konusu virüsle mücadele önemli rol oynadığının altını çizdi.

Merkezin ilk immün plazmasını hazırladığını anlatan Ergen, "Hastalarımızın hizmetine ilk immün plazmamızı sunacağız. İyileşen hasta sayımızın artmasıyla immün plazma bağışçının bu oranda artacağını umuyoruz. Aldığımız immün plazma hacmi 400-500 mililitre arasında olacak. Bunu ikiye ayırıp, iki hastada kullanılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy da merkezde alınan immün plazmaların Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'teki hastalar için de umut olacağını vurguladı.

Bağışçı olmak isteyen her vatandaşla Türk Kızılayın irtibat halinde olduğunu ifade eden Temizsoy, "İyileşenlerin listesi Kızılaya geldikten sonra buradaki ekiplerimiz onlarla iletişime geçiyor. Plazmayı alabilecek duruma kadar takip ediyoruz. Bağışta bulunacakların bizlere ulaşmasını bekliyoruz. Daha çok hastaya şifa olmak için bu önemli." dedi.

Temizsoy, plazmanın yanı sıra tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağış immün plazma Polis

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