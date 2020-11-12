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Koronavirüsün dağılım simülasyonunu yaptılar

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harran CFD çalışma grubu, ülkedeki Covid-19 ile mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında korona virüsün dağılım simülasyonu oluşturuldu.Harran CFD çalışma grubu bu konu ile ilgili referans alınan bir sınıfta koronavirüsün dağılım simülasyonu yaptı.

Koronavirüsün dağılım simülasyonunu yaptılar

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harran CFD çalışma grubu, ülkedeki Covid-19 ile mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında korona virüsün dağılım simülasyonu oluşturuldu.
Harran CFD çalışma grubu bu konu ile ilgili referans alınan bir sınıfta koronavirüsün dağılım simülasyonu yaptı. Simülasyon, Şanlıurfa Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu’nun 5C sınıfının birebir ölçüleri çerçevesinde 18 sıra ve bir öğretmen masası baz alınarak gerçekleştirildi.
Mevcut durum kapsamında öğrenciler sıralara çapraz durumda yerleştirilerek iki öğrencinin öksürmesi durumunda sınıfta virüsün olası dağılımının simülasyonu gerçekleştirildi. Simülasyonda sınıf çapraz havalandırmaya maruz bırakıldı.
Ülkemizde CFD simülasyonlar ile ilgili bir istatiksel veri olmamakla birlikte, gerçekleştirilen simülasyon büyüklük ve ayrıntı açısından Türkiye’de en büyük dünyada ise sayılı CFD simülasyonu olabilmektedir.
Simülasyon normal standart yüksek düzeyli bir masaüstü bilgisayarla ancak kesintisiz üç ay bir sürede gerçekleştirilebilecekken Harran CFD, Harran HPC alt yapısını kullanarak süper bilgisayarda simülasyonu beş saatte gerçekleştirdi. Simülasyon 16 süper bilgisayarın 320 çekirdeği ile yürütüldü.
Simülasyonun diğer bir özelliği tüm simülasyon süreçleri açık kodlu ücretsiz yazılımlar ile gerçekleştirilmesidir. Sırasıyla katı model ve mesh tasarımı Salome 9.5, simülasyonun yürütülmesi Open Foam 8 ve sonuçların değerlendirilmesi Paraview 5.8 yazılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Koronavirüsün dağılım simülasyonunu yaptılar

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