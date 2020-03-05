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Koronaya karşı peskütan zırhı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivaslılar, Korona gibi salgınlara karşı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen Peskütan çorbasını içerek korunuyor. Peskütan çorbasının her şeye karşı şifalı olduğunu anlatan Sivaslılar, çorbanın yapılışı hakkında bilgi de verdi.

Sivas'a bağlı Beypınar köyünde, Sivas Valiliği tarafından geliştirilen “300 fikir 300 proje” kapsamında 'Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Sivas’a özgü olan ve şifa kaynağı olarak görülen Peskütan çorbası pişirilerek davetlilere ikram edildi. Çorba hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, kendi elleri ile kaselere doldurduğu çorbalardan misafirlere ikram etti.

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Peskütan çorbasını hazırlayan köy sakinlerinden Hatice Çelik, Korona ve benzer virüslere karşı bu çorbanın tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Çelik, "Korona virüsüne yakalanmamak için bu peskütan çorbasını yemenizi tavsiye ediyorum. Bunun her şeye şifası var, mesela soğuk algınlıklarına, iç hastalıklarına iyi gelir” dedi.
Çelik, çorbanın tarifini ise şu şekilde verdi:

"Önceden yoğurdu pişiriyoruz, sütü çalıyoruz ondan sonra yayıkta yayıyoruz. Bidonlara koyup üzerine tuz atarak bir ay bekletiyoruz. Sonra yemeklik ölçüde torbalıyoruz. Çin’deki hastalıklara virüslere bu Peskütan çorbası şifalıdır bunu yiyene o hastalıklar bulaşamaz.”

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peskütan çorba, sivas yemekleri, çorba çeşitleri,

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