Koronaya karşı Taşköprü sarımsağı!

Prof. Dr. Nilay Çöplü, “Genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıklarda çok önemlidir. Sarımsak, soğan gibi C vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olur. Ancak özellikle korona virüse karşı etkisinin olduğunu söyleme yanlış olur” dedi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen koronavirüsten korunmak için vatandaşlar çeşitli yollara başvuruyor. Bazı vatandaşlarda aktarlara giderek bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünler alarak kullanıyor.

'Toplu alanlardan uzak durulması gerekiyor'

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona Virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, virüsün insanlar arasında daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Korona virüsünün dayanıksız bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Çöplü, dengeli beslenme konusunda da dikkat çekerek, sarımsak ve soğan gibi bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerinin tüketilmesini önerdi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, Covid- 19 virüsünün Aralık ayında ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anımsatarak, Korona virüsünün insanlarda hastalık yapmayan bir virüs türü olduğunu ve bu nedenle isminin Covid-19 olarak adlandırıldığını kaydetti.