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Korona’ya rağmen canlarını hiçe sayan şahıslar kumar oynarken yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de korona virüse rağmen kumar uğrana canlarını hiçe sayan şahıslar polisi yaptığı operasyonda tombala oynarken gözaltına alındı.

Eskişehir’de korona virüse rağmen kumar uğrana canlarını hiçe sayan şahıslar polisi yaptığı operasyonda tombala oynarken gözaltına alındı. Baskın yapılan yerde ayrıca canlı yayın yapabilen kameralar da ele geçirilirken, şahısların kamera sayesinde online tombala oynattıkları belirlendi.
Olay, İstiklal Mahallesi Metinbey sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler binadaki daireye baskın düzenledi. Baskında korona virüs tedbirlerine rağmen kumar uğruna kendi ve toplum sağlığını hiçe sayarak tombala oynayan aralarında kadınlarından bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada ise 1 adet tombala makinesi, 270 adet numaralı tombala topu, çok sayıda tombala kartı, yayın yapılan kamera cihazı ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Derneğe sürekli meşrubat siparişi yapılınca polis harekete geçti
Kentte meydana gelen bir başka olayda ise İstiklal mahallesi Cami sokakta sürekli meşrubat servisi yapılan bir dernekten şüphelenen polis ekipleri derneğe baskın düzenledi. Baskında içerde korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına yasak olmasına rağmen oyun oynandığını fark eden ekipler içerdeki 24 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 75 bin 600 TL para cezası kesildi.

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